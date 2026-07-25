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Locale· 1 min citire
Tragedie la pescuit în Dolj. Un bărbat a murit înecat după ce a intrat în baltă să-și recupereze lansetele
Pescuit
O partidă de pescuit s-a încheiat tragic în comuna Caraula, județul Dolj. Un bărbat a murit înecat vineri seară, după ce a intrat într-o baltă pentru a-și recupera lansetele și nu a mai revenit la suprafață.
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