Tragedie la pescuit în Dolj. Un bărbat a murit înecat după ce a intrat în baltă să-și recupereze lansetele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 11:22

O partidă de pescuit s-a încheiat tragic în comuna Caraula, județul Dolj. Un bărbat a murit înecat vineri seară, după ce a intrat într-o baltă pentru a-și recupera lansetele și nu a mai revenit la suprafață.

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