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Tragedie la pescuit în Dolj. Un bărbat a murit înecat după ce a intrat în baltă să-și recupereze lansetele

Pescuit

Pescuit

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 11:22

O partidă de pescuit s-a încheiat tragic în comuna Caraula, județul Dolj. Un bărbat a murit înecat vineri seară, după ce a intrat într-o baltă pentru a-și recupera lansetele și nu a mai revenit la suprafață.

Persoanele aflate în apropiere au dat alarma, iar la fața locului au intervenit pompieri din Calafat, un echipaj de prim ajutor, o barcă pneumatică și scafandri din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Craiova. Căutările s-au desfășurat în condiții dificile, din cauza mâlului care a redus foarte mult vizibilitatea în apă.

Bărbatul a fost găsit de scafandri și adus la mal, unde echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, victima nu a răspuns, iar medicul a declarat decesul. Reprezentanții ISU Dolj le recomandă oamenilor să evite intrarea în lacuri, bălți sau alte zone neamenajate, unde adâncimea, curenții și mâlul pot pune viața în pericol.

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