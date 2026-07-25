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Locale· 1 min citire
Accident mortal în Vrancea. Un tânăr de 18 ani a murit, iar altul de 20 de ani a fost rănit după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat
Mașină de poliție
Un tânăr de 18 ani a murit, iar șoferul unei mașini a fost rănit într-un accident produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe DJ 204E, între Panciu și Haret, în județul Vrancea. Accidentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 23:02.
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