Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Accident mortal în Vrancea. Un tânăr de 18 ani a murit, iar altul de 20 de ani a fost rănit după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat

Mașină de poliție

Mașină de poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 10:22

Un tânăr de 18 ani a murit, iar șoferul unei mașini a fost rănit într-un accident produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe DJ 204E, între Panciu și Haret, în județul Vrancea. Accidentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 23:02.

Potrivit primelor cercetări, șoferul de 20 de ani circula dinspre Panciu către Haret și ar fi pierdut controlul volanului în timpul unei depășiri. Mașina a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat.

Pasagerul de 18 ani, aflat pe locul din dreapta-față, a murit în urma impactului. Șoferul a fost rănit, iar testarea cu aparatul etilotest a arătat că nu consumase alcool. Polițiștiii continuă cercetările într-un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accidente rutiere romaniaaccident rutier vranceatanar mort vrancea

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Sanatate

Alexandru Rogobete acuză Guvernul că slăbește sistemul medical: „Este o problemă de siguranță națională”

Alexandru Rogobete acuză Guvernul că slăbește sistemul medical: „Este o problemă de siguranță națională”

Bolojan îi sfidează pe toți și insistă să-și treacă legea. Aproape 100.000 de angajați din sănătate amenință cu greva totală
Bolojan îi sfidează pe toți și insistă să-și treacă legea. Aproape 100.000 de angajați din sănătate amenință cu greva totală
Adevărata problemă din spitalele României, explicată de medicul Valeriu Gheorghiță. „Fără schimbarea modului de funcționare, riscăm doar să finanțăm mai bine același sistem”
Adevărata problemă din spitalele României, explicată de medicul Valeriu Gheorghiță. „Fără schimbarea modului de funcționare, riscăm doar să finanțăm mai bine același sistem”
Strigătul unui medic ATI care s-a întors în România: „Am văzut oameni murind fără familie alături și am fost noi cei care le-am ținut mâna”
Strigătul unui medic ATI care s-a întors în România: „Am văzut oameni murind fără familie alături și am fost noi cei care le-am ținut mâna”
Medicii decid astăzi dacă intră în grevă generală. Spitalele ar putea trata doar urgențele de marți
Medicii decid astăzi dacă intră în grevă generală. Spitalele ar putea trata doar urgențele de marți

Mai multe știri din Locale

Mai Multe