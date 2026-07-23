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Locale· 2 min citire
Doi adolescenți, răniți grav după un accident cu o trotinetă electrică. Un băiat de 14 ani a fost găsit inconștient
Trotinete
Un grav accident produs joi seară în municipiul Aiud, județul Alba, s-a soldat cu rănirea a doi adolescenți care circulau pe aceeași trotinetă electrică. Unul dintre băieți a fost găsit în stare de inconștiență, însă respira în momentul în care echipele de intervenție au ajuns la fața locului.
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