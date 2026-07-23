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Doi adolescenți, răniți grav după un accident cu o trotinetă electrică. Un băiat de 14 ani a fost găsit inconștient

Trotinete

Trotinete

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iul. 2026, 23:07

Un grav accident produs joi seară în municipiul Aiud, județul Alba, s-a soldat cu rănirea a doi adolescenți care circulau pe aceeași trotinetă electrică. Unul dintre băieți a fost găsit în stare de inconștiență, însă respira în momentul în care echipele de intervenție au ajuns la fața locului.

Echipajele de salvare au intervenit de urgență

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a anunțat că un echipaj SMURD din cadrul Secției de Pompieri Aiud a fost trimis pe strada B. Gabor din municipiu, după primirea unui apel care semnala producerea unui accident.

La sosirea salvatorilor, aceștia au identificat doi adolescenți implicați în incident, ambii aflați pe o trotinetă electrică în momentul producerii accidentului.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, unul dintre tineri era inconștient, dar prezenta semne vitale, fiind preluat imediat de cadrele medicale pentru acordarea îngrijirilor de urgență.

Victimele au 14 și 15 ani

În urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că victimele sunt doi adolescenți în vârstă de 14 și, respectiv, 15 ani.

Starea unuia dintre băieți a impus intervenția rapidă a echipajelor medicale, în timp ce celălalt adolescent a fost, de asemenea, evaluat și asistat de salvatori.

Polițiștii încearcă să afle cum s-a produs accidentul

Circumstanțele exacte în care cei doi adolescenți au căzut de pe trotineta electrică nu sunt cunoscute în acest moment.

Oamenii legii au deschis o anchetă și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului și dacă au fost respectate normele privind utilizarea trotinetelor electrice.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

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