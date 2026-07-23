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Locale· 2 min citire
Incident în Vrancea: un bărbat a fost prins sub un mal de pământ în timp ce săpa un puț
Incident în Vrancea
Misiune de salvare în județul Vrancea, după ce o persoană a fost surprinsă sub un mal de pământ în timpul unor lucrări de săpare a unui puț. Mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate la fața locului.
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