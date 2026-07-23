Preot din Topoloveni, suspendat de Arhiepiscopia Argeșului după alegerea la conducerea PSD local

Un preot din Topoloveni a fost suspendat de la slujire și este cercetat disciplinar după ce a fost ales președinte al organizației PSD locale. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului invocă regulile Bisericii privind incompatibilitatea dintre statutul clerical și activitatea politică.
Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a dispus suspendarea preotului
Un preot din municipiul Topoloveni a fost oprit temporar de la exercitarea atribuțiilor sacerdotale, după ce a fost ales în funcția de președinte al organizației locale a PSD. Decizia a fost anunțată de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, care a precizat că a început și o cercetare disciplinară pentru clarificarea situației.
Potrivit reprezentanților eparhiei, măsura a fost luată după ce s-a constatat că preotul Pavel Gheorghe Dănuț nu a informat conducerea bisericească înainte de implicarea în activitatea politică și nu a obținut aprobarea necesară.
Suspendat până la finalizarea verificărilor
În comunicatul transmis de Arhiepiscopie se arată că, până la încheierea cercetării disciplinare, clericul nu mai poate oficia slujbe religioase și nu își poate exercita atribuțiile preoțești.
Reprezentanții instituției au precizat că analiza va avea în vedere toate aspectele de fapt și de drept, urmând ca, la finalul procedurii, să fie stabilite eventualele măsuri canonice și disciplinare care se impun.
Alegerea la conducerea PSD a generat reacția Bisericii
Numele preotului, cunoscut și sub numele de Dan Pavel, a apărut recent în spațiul public după ce a fost desemnat lider al organizației PSD Topoloveni.
Potrivit informațiilor publicate în presă, acesta activează ca preot la Catedrala Ortodoxă „Sfântul Gheorghe” din Topoloveni și îndeplinește atribuții misionare în cadrul Protoieriei Topoloveni.
Arhiepiscopia subliniază că implicarea într-o funcție de conducere politică este incompatibilă cu statutul clerical, făcând trimitere la hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care interzic preoților să fie membri ai partidelor politice, să ocupe funcții de conducere în formațiuni politice sau să participe la campanii electorale în calitate de susținători.
Patriarhia: Nu exista aprobare pentru implicarea politică
Conform informațiilor apărute în presă, reprezentanții Patriarhiei Române au confirmat că preotul nu primise acord pentru implicarea în conducerea unei organizații politice.
Din perspectiva regulamentelor bisericești, astfel de situații sunt analizate ca posibile abateri disciplinare, întrucât clericii au obligația de a respecta neutralitatea politică și angajamentele asumate la hirotonie.
Context politic în Topoloveni
Cazul a atras atenția și prin implicațiile sale în viața politică locală. Presa a relatat că actualul primar al orașului, Gheorghiță Boțârcă, ar fi avut un rol important în reorganizarea filialei PSD Topoloveni și în promovarea unei noi generații de lideri.
Totodată, au apărut informații potrivit cărora edilul nu ar intenționa să mai candideze la alegerile locale din 2028, iar numele preotului Dan Pavel ar fi fost vehiculat pentru o posibilă candidatură la funcția de primar.
Până la finalizarea cercetării disciplinare, preotul rămâne suspendat de la slujire.
La finalul verificărilor, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului va decide dacă sunt necesare sancțiuni canonice suplimentare, în funcție de concluziile anchetei și de prevederile regulamentelor bisericești aplicabile clerului.