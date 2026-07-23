Urmărit național și internațional, capturat după o intervenție în trafic la Botoșani. Bărbatul condamnat pentru furt calificat a fost încătușat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iul. 2026, 17:08

Un bărbat condamnat la doi ani de închisoare pentru furt calificat și dat în urmărire națională și internațională a fost prins de polițiștii din Botoșani după ce autoturismul în care se afla a fost blocat în trafic.

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