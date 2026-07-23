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Locale· 1 min citire
Carambol cu trei mașini în municipiul Bacău. O femeie a fost rănită
FOTO: Bacău.Net
Un accident rutier a avut loc joi în municipiul Bacău, la intersecția străzii 9 Mai cu strada Dumbravei, unde trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune. În urma impactului, o femeie în vârstă de 47 de ani a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
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