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Locale· 2 min citire
Tragedie pe DN6, între Timișoara și Lugoj. Un șofer de TIR a fost găsit fără viață după ce autotrenul a ieșit de pe șosea
Șofer mort
Un șofer de TIR, în vârstă de 62 de ani, și-a pierdut viața după ce autotrenul pe care îl conducea a părăsit carosabilul și s-a oprit într-un șanț pe DN6, între Timișoara și Lugoj.
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