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Locale· 1 min citire
Accident grav în Iași. Un autoturism s-a răsturnat și a luat foc: incendiul s-a extins pe sute de metri pătrați
Accident rutier
Accident spectaculos în localitatea Vlădeni, județul Iași. Un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului și a fost cuprins de flăcări, iar incendiul s-a extins la vegetația uscată din zonă.
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