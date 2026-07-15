Grindeanu îl acuză pe Bolojan de „ipocrizie fără margini” în scandalul legilor PNRR: „Nu există niciun proiect trimis în Parlament. Niente”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 22:20

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, respinge acuzațiile premierului demis Ilie Bolojan privind un presupus șantaj politic legat de adoptarea legilor din PNRR. Liderul social-democrat susține că Guvernul nu a transmis Parlamentului proiectele necesare și acuză Executivul de „o ipocrizie fără margini”.

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