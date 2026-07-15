Grindeanu îl acuză pe Bolojan de „ipocrizie fără margini” în scandalul legilor PNRR: „Nu există niciun proiect trimis în Parlament. Niente”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, respinge acuzațiile premierului demis Ilie Bolojan privind un presupus șantaj politic legat de adoptarea legilor din PNRR. Liderul social-democrat susține că Guvernul nu a transmis Parlamentului proiectele necesare și acuză Executivul de „o ipocrizie fără margini”.
Sorin Grindeanu a declarat miercuri că Parlamentul nu are pe ordinea de zi proiectele de lege invocate de premierul Ilie Bolojan, întrucât acestea nu au fost transmise de Guvern.
„Nu există niciun proiect trimis de reprezentanții puterii la Parlament. Niciunul. Nada, Niente. Când îl văd vorbind așa, ai impresia că PSD-ul este de vină, că nu sunt votate aceste legi, iar ele nu sunt trimise. Asta este o ipocrizie fără margini”, a afirmat liderul PSD, într-o emisiune.
Grindeanu a precizat că încă din 5 mai, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, i-a solicitat ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, să transmită pachetele legislative necesare pentru implementarea PNRR.
Potrivit acestuia, Guvernul a trimis doar șase proiecte de lege în penultima zi a sesiunii parlamentare, dintre care patru au fost adoptate de Camera Deputaților în doar 24 de ore, în timp ce cele două repartizate Senatului nu au trecut de vot.
Nu vom vota „pe repede înainte” reformele din PNRR
Liderul social-democrat a subliniat că PSD nu va susține automat toate proiectele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, dacă acestea nu beneficiază de o dezbatere adecvată.
Grindeanu a invocat, printre exemple, legea salarizării, modificările privind atribuțiile Agenției Naționale de Integritate și noul Cod urbanistic.
„Nu o să votez o lege a salarizării care nemulțumește pe toată lumea. Nu o să votez cu mâna la spate o lege legată de atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Eu am mari semne de întrebare să votez acest cod urbanistic”, a declarat acesta.
Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin ca replică șa afirmațiile lui Ilie Bolojan, care a susținut că adoptarea legislației aferente PNRR este esențială pentru continuarea investițiilor finanțate din fonduri europene și pentru menținerea credibilității României în fața partenerilor externi. Totodată, Bolojan a acuzat PSD de un „șantaj politic”, afirmând că „nu poți să șantajezi absorbția de fonduri pe care România trebuie să o facă în perioada următoare”.