Cristoiu îl pune la zid pe Nicușor Dan. „Nu are niciun interes să rezolve criza”

Publicat 15 iul. 2026, 17:23 Sursă Realitatea PLUS

Analistul politic Ion Cristoiu susține că actualul blocaj privind desemnarea unui nou prim-ministru nu este întâmplător și afirmă că situația este menținută de două persoane. Declarațiile au fost făcute după ce președintele Nicușor Dan a transmis că nu vede utilitatea organizării unor alegeri anticipate, apreciind că acestea nu ar schimba actuala configurație politică.

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