Cristoiu îl pune la zid pe Nicușor Dan. „Nu are niciun interes să rezolve criza”

Analistul politic Ion Cristoiu susține că actualul blocaj privind desemnarea unui nou prim-ministru nu este întâmplător și afirmă că situația este menținută de două persoane. Declarațiile au fost făcute după ce președintele Nicușor Dan a transmis că nu vede utilitatea organizării unor alegeri anticipate, apreciind că acestea nu ar schimba actuala configurație politică.
Săptămâna viitoare sunt programate noi consultări la Palatul Cotroceni, însă Cristoiu consideră că, în actualele condiții, șansele pentru deblocarea crizei sunt reduse.
Ion Cristoiu îl acuză pe Nicușor Dan că nu urmărește rezolvarea crizei
Întrebat cum interpretează atitudinea președintelui, care pare relaxat și că nu se grăbește cu desemnarea unui nou premier, Ion Cristoiu a afirmat că șeful statului nu ar avea interesul de a pune capăt actualei situații politice.
„Nicușor Dan nu are niciun interes să rezolve criza. El are o preocupare, Ucraina, văd că le-a rezolvat, a fost la Kiev, a fost la Paris, are o axiomă a politicii sale și anume, până la capăt Ucraina, e foarte frumos, e bine, numai că el este președintele României. Am văzut în aceste zile tot felul de scenarii, nu are cum să se rezolve, pentru că situația, criza, este provocată și menținută de două persoane, ca să nu le zic personal”, a spus maestrul Cristoiu la Realitatea PLUS.
„Președintele nu are voie să pună condiții”
În opinia analistului politic, una dintre cauzele blocajului este modul în care președintele gestionează procesul de desemnare a premierului. Cristoiu susține că șeful statului nu ar trebui să stabilească dinainte condiții pentru formarea unei majorități parlamentare.
„Am văzut în aceste zile tot felul de scenarii, nu are cum să se rezolve, pentru că situația, criza, este provocată și menținută de două persoane. Unul este Nicușor Dan, care încălcând Constituția, pune pentru desemnarea unui premier condiții imposibile. Președintele nu are voie să pună condiții, el pipăie majoritățile și premierul desemnat își face majoritatea. Nu reușește să facă, dă înapoi mandatul, se dă altuia și după vreo două, trei asemenea eșecuri, președintele constată.
Este ca și cum dumneavoastră mi-ați spune să vin la emisiune pe la Chișinău. Și după asta mi-ați spune „n-ați venit la timp”. Nu poți să pui două condiții absolut imposibile. Unu, să nu fie nici măcar un vot de la AUR. N-are cum, pentru că a rămas partea cealaltă, care este așa-zisa coaliție pro-occidentală, care este clar că are interesele PNL, iar PNL să nu se mai asocieze nicintr-un caz cu PSD. În aceste condiții, nimeni nu poate veni, nimeni nu poate veni la Cotroceni să spună, „am strâns majoritatea”. Deci eu nu văd cum s-ar putea rezolva.”
Ilie Bolojan, indicat drept a doua persoană care menține actuala situație
Ion Cristoiu a afirmat că și premierul interimar Ilie Bolojan ar avea motive să nu grăbească încheierea actualei crize politice.
„Și a doua persoană este Ilie Bolojan, care are un interes să rămână pentru 2028. Are o problemă teoretic, foarte important, cu aceste legi am văzut ale PNRR pe care vrea să le treacă ca gâsca prin apă. Adică, după ce le rezolvă pe acestea, nu văd niciun motiv pentru care Ilie Bolojan ar pleca. Îi taie curentul, îi scade din salariu?”
Nicușor Dan respinge varianta alegerilor anticipate
Declarațiile lui Ion Cristoiu vin după ce președintele Nicușor Dan a explicat de ce consideră că organizarea unor alegeri anticipate nu ar reprezenta o soluție pentru actualul blocaj politic.
Șeful statului a transmis că toate sondajele de opinie indică faptul că viitorul Parlament ar avea o configurație similară celei actuale, ceea ce ar face necesară tot o majoritate formată din aceleași partide care, în prezent, nu reușesc să ajungă la un acord privind desemnarea unui nou premier.
În acest context, președintele a apreciat că alegerile anticipate ar prelungi perioada de incertitudine politică fără să ofere o soluție diferită pentru formarea unei majorități parlamentare.