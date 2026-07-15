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Extern· 2 min citire
UE şi Ucraina, parteneriat pentru producţia comună de drone
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski (foto: profimedia)
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, la Kiev, în cadrul summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, semnarea unui parteneriat strategic între Uniunea Europeană și Ucraina pentru consolidarea producției comune de drone.
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