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UE şi Ucraina, parteneriat pentru producţia comună de drone

Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski (foto: profimedia)

Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 16:08

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, la Kiev, în cadrul summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, semnarea unui parteneriat strategic între Uniunea Europeană și Ucraina pentru consolidarea producției comune de drone.

„Ceea ce semnăm astăzi este propriul nostru acord privind dronele”, a declarat Ursula von der Leyen, în prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Șefa Executivului european a subliniat că noul parteneriat va combina „ingeniozitatea ucraineană” cu „puterea industrială a Europei”, fără a oferi însă detalii despre valoarea acordului.

UE și Ucraina vor colabora în privința consolidarea producției de drone

Inițiativa vine pe fondul experienței extinse acumulate de Ucraina în domeniul dronelor după invazia rusă din februarie 2022. „Trebuie să valorificăm acest lucru împreună”, a punctat von der Leyen, explicând că obiectivul este integrarea know-how-ului „testat pe teren” al Kievului cu capacitățile tehnologice și industriale ale Uniunii Europene.

„Avem unități de producție sigure și protejate care pot contribui la creșterea volumelor”, a adăugat ea, insistând că investițiile în Ucraina reprezintă, în același timp, investiții în securitatea Europei.

La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a precizat că Ucraina produce deja aproximativ 10 milioane de drone anual, inclusiv modele cu rază lungă de acțiune, și vizează dublarea acestei capacități în perioada următoare.

Kievul a încheiat deja acorduri similare în domeniul dronelor cu state precum Qatar și Arabia Saudită, în contextul conflictelor regionale, iar alte parteneriate sunt în curs de negociere cu Germania, Norvegia, Finlanda și Canada.

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