Vot istoric în SUA pentru ora de vară permanentă

Camera Reprezentanților din Congresul SUA a votat marți pentru ora de vară permanentă. Măsura elimină schimbarea orei de două ori pe an. Votul a avut sprijin din partea ambelor partide: 308 voturi pentru și 117 împotrivă. Proiectul, numit oficial Sunshine Protection Act, merge acum la Senat, transmite agenția Anadolu.
Dacă legea trece și de Senat, americanii nu vor mai da ceasul înapoi toamna. Ora de vară ar deveni standardul valabil tot timpul anului.
Proiecte similare au mai fost discutate în Congres în ultimii ani. Niciunul nu a ajuns până acum să fie promulgat.
Ce prevede legea privind ora de vară permanentă
Proiectul votat marți păstrează, tot anul, ora folosită acum între martie și noiembrie. Practic, ceasurile nu s-ar mai da înapoi în noiembrie. Statele care vor să rămână la ora standard pot opta pentru această variantă înainte ca legea să intre în vigoare.
Ce se schimbă practic pentru americani
Cel mai vizibil efect ar fi dispariția ritualului de dat ceasul de două ori pe an. Serile ar rămâne luminoase mai mult timp iarna. În schimb, diminețile de iarnă ar fi mai întunecate.
Uniunea Europeană a discutat o schimbare similară încă din 2019. Statele membre nu au ajuns însă la un acord final, iar propunerea a rămas blocată.
O propunere alternativă, respinsă înainte de vot
Cu o zi înainte, Comisia pentru regulament a Camerei a respins o variantă concurentă. Este vorba despre Sunshine for Our Kids Act. Acest proiect ar fi fixat definitiv ora standard, adică actuala oră de iarnă.
Practic, congresmenii au avut de ales între două variante. Fie păstrau sistemul actual, cu schimbarea de două ori pe an. Fie treceau definitiv la ora de vară.
Argumentele pentru și împotriva orei de vară permanente
Dezbaterea a scos la iveală două tabere, cu argumente diferite. Unele se bazează pe date medicale, altele pe experiența zilnică a alegătorilor.
Susținătorii: mai puține accidente, seri mai productive
Susținătorii spun că schimbarea repetată a orei afectează somnul. Ei arată că, imediat după fiecare tranziție, cresc accidentele rutiere și cele de muncă. În plus, serile cu mai multă lumină ar spori productivitatea economică iarna.
Sondajele arată că mulți americani vor renunțarea la schimbarea orei. Opiniile rămân însă împărțite în privința variantei alese, vară sau iarnă.
Criticii: dimineți întunecate și riscuri pentru sănătate
Printre opozanți se numără senatorul republican Tom Cotton, din Arkansas, citat de Reuters. El avertizează că, iarna, soarele ar răsări foarte târziu. Mulți copii ar fi nevoiți să meargă la școală pe întuneric.
Cotton citează și poziția unor asociații medicale importante. Acestea recomandă renunțarea completă la ora de vară, nu extinderea ei. Argumentul lor: ritmul biologic uman se sincronizează mai bine cu ora standard.
Un precedent istoric nereușit
Ora de vară permanentă nu este o idee nouă în Statele Unite. Măsura a mai fost aplicată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, din motive de economie de energie. A revenit apoi în 1974, în plină criză petrolieră.
Experimentul din 1974 s-a dovedit rapid nepopular. Diminețile întunecate de iarnă au nemulțumit publicul. Congresul a abrogat legea chiar în același an.
Ce urmează în Senat
Proiectul ajunge acum în Senat, unde soarta sa rămâne incertă. Sprijinul bipartizan din Cameră nu garantează și un vot favorabil acolo.
Președintele Donald Trump a susținut constant renunțarea la schimbarea orei. Dacă legea ajunge pe biroul său, este așteptat să o promulge.
Unii senatori din statele nordice s-au opus în trecut unor proiecte similare. Argumentul lor a fost, de fiecare dată, același: diminețile de iarnă prea întunecate.
Până atunci, americanii vor continua să dea ceasul înainte și înapoi, ca în ultimele decenii. Subiectul rămâne, cel puțin deocamdată, unul deschis.