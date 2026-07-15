Vot istoric în SUA pentru ora de vară permanentă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 12:25

Camera Reprezentanților din Congresul SUA a votat marți pentru ora de vară permanentă. Măsura elimină schimbarea orei de două ori pe an. Votul a avut sprijin din partea ambelor partide: 308 voturi pentru și 117 împotrivă. Proiectul, numit oficial Sunshine Protection Act, merge acum la Senat, transmite agenția Anadolu.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ora de vara permanenta