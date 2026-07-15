Cutremurul din Venezuela: bilanțul morților urcă spre 5.000

Cutremurul din Venezuela produs pe 24 iunie continuă să facă victime la aproape trei săptămâni de la dezastru. Bilanțul oficial a ajuns marți la 4.734 de morți, cu 173 mai mulți decât cifra de luni. Datele au fost difuzate de autorități și preluate de AFP.
Cel puțin 16.740 de persoane au fost rănite. Majoritatea au putut părăsi spitalul, potrivit raportului difuzat pe Telegram de Jorge Rodríguez, președintele Adunării Naționale. Bilanțul precedent, comunicat luni, indica 4.561 de morți.
Cutremurul din Venezuela a lăsat mii de dispăruți
Autoritățile venezuelene evită să comunice o cifră oficială pentru persoanele dispărute. La o zi după dezastru, Organizația Națiunilor Unite estima că numărul acestora ar putea ajunge până la 50.000. Alte estimări, mai conservatoare, vorbesc despre o cifră apropiată de 10.000.
Diferența uriașă dintre aceste cifre arată cât de dificilă rămâne evaluarea reală a pierderilor, mai ales în zonele rurale greu accesibile pentru echipele de salvare. Multe familii încă își caută rudele prin spitale și centre de identificare improvizate.
Procesul de identificare a victimelor este îngreunat de numărul mare de clădiri prăbușite și de infrastructura de comunicații afectată. Autoritățile locale au deschis linii telefonice dedicate pentru persoanele care caută rude dispărute.
Peste 20.000 de oameni trăiesc în tabere improvizate
Cele două seisme, cu magnitudini de 7,2 și, respectiv, 7,5, s-au produs la un interval de doar 39 de secunde. Ele au lovit în principal capitala Caracas și statul vecin La Guaira, unde clădiri întregi s-au prăbușit.
În zonele afectate, supraviețuitorii s-au refugiat pe stadioane, în piețe publice și pe trotuare. Taberele improvizate găzduiesc acum aproape 21.000 de persoane, potrivit cifrelor oficiale.
Condițiile din aceste tabere rămân precare. Autoritățile locale se confruntă cu lipsa apei potabile, a spațiilor sanitare și a medicamentelor de bază pentru sinistrați, mulți dintre ei copii și vârstnici.
Contextul seismic al regiunii
Venezuela se află la granița dintre placa tectonică Caraibe și cea sud-americană, o zonă cunoscută pentru activitate seismică frecventă. Falia El Pilar, care traversează nordul țării, a mai generat în trecut cutremure puternice.
Specialiștii avertizează că replicile pot continua săptămâni sau chiar luni după un eveniment de o asemenea magnitudine. Acest lucru complică suplimentar operațiunile de căutare și reconstrucție în zonele deja afectate.
Reacția internațională și eforturile de reconstrucție
Mai multe state din regiune, printre care Columbia, Cuba și Mexic, au trimis echipe de salvare și ajutoare medicale în primele zile după dezastru. Organizații umanitare internaționale au anunțat programe de sprijin pentru sinistrați, inclusiv adăposturi temporare și rații alimentare.
Aeroportul Internațional Maiquetía, principalul punct de intrare aerian în Venezuela, rămâne închis din cauza avariilor grave. Reluarea activității sale este considerată esențială pentru accelerarea livrărilor de ajutor umanitar.
Guvernul venezuelean a anunțat un plan de reconstrucție pe termen lung pentru zonele cele mai afectate, dar autoritățile nu au oferit încă un termen estimativ sau un buget total pentru lucrări.
Operațiunile de căutare și salvare continuă, deși șansele de a găsi supraviețuitori scad pe zi ce trece. Echipele internaționale sprijină eforturile locale, iar reconstrucția infrastructurii rămâne o prioritate, mai ales în jurul zonelor lovite de cutremurul din Venezuela.
Numărul persoanelor spitalizate a scăzut constant în ultima săptămână, pe măsură ce rănile ușoare și moderate au fost tratate. Autoritățile sanitare monitorizează în continuare riscul de epidemii în taberele improvizate, unde aglomerarea și accesul limitat la apă potabilă rămân provocări majore.
AFP anunță că va actualiza bilanțul pe măsură ce noi date devin disponibile din partea autorităților venezuelene. Până acum, cifrele oficiale nu au fost contestate de organizații internaționale independente, deși unele ONG-uri cer acces mai larg pentru verificarea situației din teren.