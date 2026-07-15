Cutremurul din Venezuela: bilanțul morților urcă spre 5.000

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 09:36

Cutremurul din Venezuela produs pe 24 iunie continuă să facă victime la aproape trei săptămâni de la dezastru. Bilanțul oficial a ajuns marți la 4.734 de morți, cu 173 mai mulți decât cifra de luni. Datele au fost difuzate de autorități și preluate de AFP.

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