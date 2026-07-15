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Extern· 2 min citire
Ruptură majoră între Ungaria și Rusia: „Le închidem ușa în față rușilor”. Serviciile Moscovei ar fi încercat să intre „pe ușa din spate”
Romulusz Ruszin-Szendi
Ungaria „închide ușa” Rusiei și își consolidează cooperarea cu aliații săi, a declarat ministrul ungar al Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi. Oficialul a transmis că Budapesta pune pe primul loc interesele și valorile naționale, dar și angajamentele asumate față de partenerii săi.
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