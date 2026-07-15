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Ruptură majoră între Ungaria și Rusia: „Le închidem ușa în față rușilor”. Serviciile Moscovei ar fi încercat să intre „pe ușa din spate”

Romulusz Ruszin-Szendi

Romulusz Ruszin-Szendi

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 09:47

Ungaria „închide ușa” Rusiei și își consolidează cooperarea cu aliații săi, a declarat ministrul ungar al Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi. Oficialul a transmis că Budapesta pune pe primul loc interesele și valorile naționale, dar și angajamentele asumate față de partenerii săi.

Budapesta se îndepărtează de Moscova

„Le închidem ușa în față rușilor”, a declarat Romulusz Ruszin-Szendi. Ministrul a adăugat că „trebuie să punem pe primul loc interesele și valorile națiunii, dar și pe cele ale aliaților noștri”.

Guvernul Ungariei, condus de premierul Peter Magyar, a adoptat o orientare mai proeuropeană față de administrația precedentă. Fostul lider Viktor Orban era considerat unul dintre cei mai apropiați aliați ai Moscovei din Europa.

Serviciile secrete ruse ar fi încercat să intre „pe ușa din spate”

Potrivit ministrului ungar al Apărării, după ce Ungaria s-a îndepărtat de Rusia, serviciile secrete ruse „au încercat să intre pe ușa din spate”. Romulusz Ruszin-Szendi a vorbit și despre nevoia de a reface încrederea în alianțele din care face parte țara, conform Kyivindependent.

Oficialul a subliniat că interesele Ungariei coincid cu cele ale partenerilor săi. Budapesta urmărește în prezent atât războiul Rusiei împotriva Ucrainei, cât și conflictul dintre Statele Unite și Iran.

Relații mai apropiate cu Ucraina și Uniunea Europeană

Noua conducere de la Budapesta a adoptat o abordare mai constructivă în relația cu Ucraina și Uniunea Europeană. Cu toate acestea, autoritățile ungare continuă să manifeste prudență în privința unor decizii importante.

La 19 iunie, Ungaria a ridicat interdicția de nouă luni impusă presei ucrainene de fosta administrație. Măsura a fost prezentată drept un pas spre normalizarea relațiilor cu Kievul.

În același timp, la reuniunea liderilor Uniunii Europene din 18 iunie, premierul Peter Magyar a cerut ca procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană să fie încetinit.

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