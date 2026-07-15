Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Atac devastator la Odesa. Trei oameni au murit, iar mai multe clădiri au fost avariate în urma unui nou bombardament rusesc

Atac în Odesa

Atac în Odesa

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iul. 2026, 10:03

Un nou atac lansat de Rusia asupra orașului ucrainean Odesa s-a soldat cu victime și distrugeri importante. Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite și transportate la spital, după bombardamentul care a vizat importantul oraș-port de la Marea Neagră. Autoritățile ucrainene spun că infrastructura și clădirile rezidențiale continuă să fie afectate de intensificarea atacurilor.

Trei persoane și-au pierdut viața în atacul asupra Odesei

Autoritățile locale au anunțat că bombardamentul rusesc desfășurat asupra orașului Odesa a provocat moartea a trei persoane.

Șeful administrației militare locale, Serhii Lîsak, a transmis că alte trei persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportate la spital.

Potrivit oficialului ucrainean, în urma atacului au fost avariate mai multe clădiri rezidențiale, însă amploarea pagubelor este încă evaluată.

Odesa rămâne o țintă strategică

Orașul-port Odesa are o importanță majoră pentru economia Ucrainei, fiind unul dintre principalele centre de export prin Marea Neagră.

În ultimele zile, armata rusă și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii portuare și a obiectivelor strategice din regiune, într-un context în care porturile maritime joacă un rol esențial pentru comerțul exterior al Ucrainei și pentru aprovizionarea țării.

Atacurile asupra infrastructurii portuare continuă

Cu doar o zi înainte, autoritățile regionale au raportat un alt atac cu drone asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa.

Guvernatorul regional, Oleh Kiper, a anunțat că acel bombardament s-a soldat cu moartea a două persoane și a provocat avarii unei nave civile aflate sub pavilionul Insulelor Marshall.

Incidentul confirmă intensificarea operațiunilor militare împotriva infrastructurii maritime din sudul Ucrainei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

atac odesarazboi rusia ucrainaatac marea neagră

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe