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Extern· 1 min citire
Atac devastator la Odesa. Trei oameni au murit, iar mai multe clădiri au fost avariate în urma unui nou bombardament rusesc
Atac în Odesa
Un nou atac lansat de Rusia asupra orașului ucrainean Odesa s-a soldat cu victime și distrugeri importante. Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite și transportate la spital, după bombardamentul care a vizat importantul oraș-port de la Marea Neagră. Autoritățile ucrainene spun că infrastructura și clădirile rezidențiale continuă să fie afectate de intensificarea atacurilor.
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