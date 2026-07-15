Atac devastator la Odesa. Trei oameni au murit, iar mai multe clădiri au fost avariate în urma unui nou bombardament rusesc

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iul. 2026, 10:03

Un nou atac lansat de Rusia asupra orașului ucrainean Odesa s-a soldat cu victime și distrugeri importante. Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite și transportate la spital, după bombardamentul care a vizat importantul oraș-port de la Marea Neagră. Autoritățile ucrainene spun că infrastructura și clădirile rezidențiale continuă să fie afectate de intensificarea atacurilor.

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