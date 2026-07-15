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Bilanț tragic: 142 de persoane s-au înecat în Franța de la începutul valului de căldură

Caniculă în Franța

Caniculă în Franța

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 11:07

Un număr de 142 de persoane s-au înecat în Franța începând din 19 iunie, în contextul temperaturilor foarte ridicate care îi determină pe oameni să caute locuri unde să se răcorească. Bilanțul a fost anunțat de ministrul francez al Sportului și Tineretului, Marina Ferrari.

Franța se confruntă cu al treilea val de căldură

Decesele au fost înregistrate într-o perioadă în care Franța este afectată de al treilea val de căldură. Datele oficiale anterioare indicau 139 de decese prin înec în aceeași perioadă a anului trecut, iar noile cifre arată o creștere de peste 18%.

„Ultimele cifre, care trebuie consolidate, arată 142 de decese din 19 iunie. Acest lucru arată cât de îngrijorătoare este situația. Suntem mult peste ceea ce am înregistrat anul trecut”, a declarat Marina Ferrari.

Peste jumătate dintre înecuri au loc în zone nesupravegheate

Creșterea numărului de decese este pusă și pe seama căldurii intense, care îi determină pe oameni să caute apă pentru a se răcori. Mulți francezi aleg însă lacuri, râuri și canale în care înotul este interzis sau care nu sunt supravegheate.

„Ceea ce este îngrijorător este că peste 55% din aceste înecuri au loc în zone de înot care nu sunt nici autorizate, nici supravegheate. Fac apel la simțul responsabilității tuturor. Aceste accidente ar putea fi prevenite”, a adăugat ministrul Sportului, notează AFP.

Marina Ferrari a atras atenția și asupra pericolului reprezentat de scăldatul în locuri neamenajate. „Nu este o coincidență, în timpul unor valuri de căldură ca acestea, să înotăm în zone nesupravegheate. Este de înțeles; toată lumea trebuie să se răcorească, iar oamenii vor să meargă la apă, dar trebuie să fim foarte atenți unde ne scufundăm.”

Peste 400 de decese prin înec în vara anului trecut

În vara anului 2025, 409 persoane s-au înecat în Franța, cu 16% mai multe decât în 2024. Printre victime s-au aflat 57 de copii și adolescenți.

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