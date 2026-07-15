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Extern· 2 min citire
Bilanț tragic: 142 de persoane s-au înecat în Franța de la începutul valului de căldură
Caniculă în Franța
Un număr de 142 de persoane s-au înecat în Franța începând din 19 iunie, în contextul temperaturilor foarte ridicate care îi determină pe oameni să caute locuri unde să se răcorească. Bilanțul a fost anunțat de ministrul francez al Sportului și Tineretului, Marina Ferrari.
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