Focar de salmonella în Grecia. Aproximativ 30 de persoane au ajuns la spital, iar autoritățile caută sursa contaminării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 11:02

Grecia se confruntă cu un focar de salmonella, după ce aproximativ 30 de persoane au ajuns la spital cu simptome specifice infecției. Autoritățile sanitare au deschis o anchetă epidemiologică pentru a identifica sursa contaminării și verifică dacă produsele suspecte au fost distribuite și în alte zone ale țării.

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