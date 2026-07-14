Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne schimbă starea vremea?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 09:35

De ce ne influențează vremea starea de spirit și nivelul de energie? Află explicațiile specialiștilor și cum îți poți proteja sănătatea în fața schimbărilor bruște de temperatură, la Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru.

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