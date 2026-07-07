Elixirul antic al frumuseții se prepară acasă cu doar două ingrediente

Scris de Andreea Damian Publicat: 7 iul. 2026, 09:45

Lumea cosmeticelor este mult mai vastă decât ne dăm seama. Dincolo de cele mai elementare și esențiale produse, cum ar fi crema hidratantă, crema de protecție solară și gelul de curățare a feței, există și altele care ne completează rutina și ne mențin pielea sănătoasă. Așadar, deși nu toată lumea are unul pe măsuța de toaletă sau în baie, loțiunea tonică este un pas important și unul care nu este trecut cu vederea în Japonia.

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