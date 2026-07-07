Elixirul antic al frumuseții se prepară acasă cu doar două ingrediente

Lumea cosmeticelor este mult mai vastă decât ne dăm seama. Dincolo de cele mai elementare și esențiale produse, cum ar fi crema hidratantă, crema de protecție solară și gelul de curățare a feței, există și altele care ne completează rutina și ne mențin pielea sănătoasă. Așadar, deși nu toată lumea are unul pe măsuța de toaletă sau în baie, loțiunea tonică este un pas important și unul care nu este trecut cu vederea în Japonia.
Potrivit experților și dermatologilor, tonerul ajută la reglarea pH-ului pielii noastre, mai ales dacă am folosit un demachiant mai agresiv. În Japonia, există o tradiție de a prepara propria versiune de apă de orez, iar acesta este tocmai unul dintre motivele pentru care pielea lor este atât de radiantă și hidratată.
De ce să folosești apa de orez: beneficii
Apa de orez are origini străvechi și este o etapă esențială în rutina de înfrumusețare a femeilor din țări precum Japonia, China și Coreea. Cercetările au arătat că unele ingrediente derivate din orez au proprietăți anti-îmbătrânire, antiinflamatorii și hidratante, așa că nu este surprinzător faptul că este inclusă în lista de ingrediente a numeroase produse.
Apa de orez este atât de apreciată în cultura asiatică încât este considerată un elixir de frumusețe pentru a menține pielea radiantă și sănătoasă.
Printre beneficiile sale se numără:
Hidratează pielea și ajută la menținerea ei moale și suplă.
Îmbunătățește textura și curăță porii.
Reduce inflamația pielii și controlează erupțiile acneice.
Luminează imperfecțiunile și iluminează fața.
Cum să prepari un toner acasă și cum să îl aplici
Prepararea acestui tonic necesită doar apă fiartă și orez organic. După aceea, pașii sunt la fel de simpli ca lista ingredientelor.
Mai întâi, înmuiați orezul peste noapte, apoi scurgeți apa. Aduceți acest lichid la fierbere și fierbeți la foc mic timp de aproximativ 30 de minute, apoi scurgeți-l din nou. Turnați acest amestec într-un recipient și păstrați-l la frigider până la patru zile.
Expertul recomandă să lăsați o parte din apa de orez să se răcească, iar cealaltă parte la temperatura camerei, permițând o curățare la două temperaturi. Ca în cazul majorității loțiunilor tonice, cea mai ușoară modalitate de a aplica amestecul pe față este să umeziți dischete demachiante cu amestecul și să îl tapotați ușor.
În acest caz, cel mai bine este să lăsați să acționeze aproximativ 10 minute și apoi să clătiți cu multă apă caldă.