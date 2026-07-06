Cele patru zodii care dau lovitura în următoarele săptămâni. Marte în Gemeni le aduce o perioadă de transformări majore

Tranzitul lui Marte în zodia Gemenilor aduce un val de energie, curaj și dorință de schimbare pentru mai mulți nativi ai zodiacului. În următoarele săptămâni, patru zodii vor avea parte de oportunități importante în carieră, proiecte care prind contur și o motivație ieșită din comun. Astrele le vor provoca să își depășească limitele și să își urmeze instinctele. Iată cine sunt cei patru nativi favorizați de această influență astrologică și ce îi așteaptă până la jumătatea lunii august.
Gemeni
Marte tranzitează chiar semnul lor, iar Gemenii sunt printre cei mai avantajați ai acestei perioade. După o etapă în care au avut impresia că planurile lor bat pasul pe loc, nativii își recapătă energia și determinarea de a trece la acțiune. Vor avea numeroase proiecte, un program încărcat și dorința de a transforma ideile în rezultate concrete.
Totuși, entuziasmul îi poate face să își asume mai multe responsabilități decât pot duce. Pentru a evita epuizarea, este important să găsească un echilibru între muncă și momentele de odihnă.
Săgetător
Săgetătorii beneficiază și ei de influența favorabilă a lui Marte, care le oferă impulsul necesar pentru a începe proiecte noi sau pentru a finaliza planuri pe care le-au tot amânat. În această perioadă, comunicarea devine unul dintre cele mai mari atuuri ale lor, iar puterea de convingere îi va ajuta să atragă sprijin și colaborări importante.
În plus, vor reuși să gestioneze mai multe activități în același timp fără să își piardă optimismul. Adaptabilitatea și flexibilitatea le pot aduce rezultate peste așteptări în următoarele săptămâni.
Fecioară
Pentru Fecioare, atenția se mută asupra carierei și a evoluției profesionale. Influența lui Marte le stimulează ambiția și le oferă curajul de a face pași importanți în plan profesional. Este un moment favorabil pentru a solicita o mărire de salariu, o promovare sau chiar pentru a schimba locul de muncă, dacă simt că a venit timpul pentru o nouă provocare.
Astrologii spun că nativii care își susțin cu încredere ideile și nu se tem să iasă în evidență au șanse mari să obțină recunoașterea pe care o merită. Este perioada ideală pentru stabilirea unor obiective îndrăznețe.
Pești
Pentru Pești, tranzitul lui Marte aduce o perioadă intensă din punct de vedere emoțional. Deși pot apărea situații neașteptate sau momente tensionate, acestea vor reprezenta, de fapt, oportunități de creștere și schimbare. Nativii sunt încurajați să lase în urmă temerile și să își exprime deschis dorințele.
Totodată, creativitatea este amplificată, iar proiectele artistice sau ideile abandonate până acum pot avea șansa de a se concretiza. Dacă vor avea încredere în propriile instincte și nu se vor lăsa influențați de părerile celor din jur, această perioadă poate marca începutul unei etape importante din viața lor.