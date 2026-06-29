Tratamentul țintit care începe cu identificarea celulelor tumorale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 09:45

În unele forme avansate de boală oncologică, planul terapeutic depinde nu doar de localizarea metastazelor, ci și de existența unor ținte biologice pe suprafața celulelor tumorale. De aceea, investigațiile moderne pot influența direct alegerea tratamentului.

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