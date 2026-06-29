Tratamentul țintit care începe cu identificarea celulelor tumorale

În unele forme avansate de boală oncologică, planul terapeutic depinde nu doar de localizarea metastazelor, ci și de existența unor ținte biologice pe suprafața celulelor tumorale. De aceea, investigațiile moderne pot influența direct alegerea tratamentului.
Cancerul de prostată avansat poate fi evaluat prin testare PSMA, o metodă imagistică prin care sunt identificate celulele care exprimă antigenul membranar specific prostatic. Dacă boala are această caracteristică și pacientul îndeplinește criteriile necesare, poate fi luat în calcul tratamentul cu lutețiu, o terapie cu radioligand care se leagă de celulele tumorale și livrează local radiație. Această abordare se stabilește în funcție de stadiul bolii, tratamentele anterioare, rezultatele investigațiilor și starea generală.
Este de reținut că testarea și tratamentul sunt legate între ele: investigația arată dacă există ținta, iar terapia folosește această țintă pentru a acționa mai precis. În ultimii ani, indicațiile pentru terapia cu lutețiu s-au extins pentru anumite categorii de pacienți cu boală metastatică, dar decizia va fi luată de echipa oncologică multidisciplinară.