Complicația localizată a apendicitei

O inflamație apendiculară nu evoluează întotdeauna sub forma unui episod acut simplu. Uneori, organismul încearcă să limiteze infecția, iar structurile din jur se grupează în jurul zonei afectate.
Plastronul apendicular este o masă inflamatorie formată din apendice, grăsimea abdominală și anse intestinale din apropiere, care încearcă să izoleze procesul infecțios. Poate apărea în apendicita evoluată sau perforată și se manifestă prin durere în partea dreaptă inferioară a abdomenului, febră și sensibilitate locală. Ecografia sau examenul CT ajută la confirmarea diagnosticului și la identificarea unui eventual abces asociat.
Diagnosticul de plastron apendicular nu înseamnă automat că apendicele trebuie operat imediat. În funcție de starea pacientului și de aspectul imagistic, tratamentul poate începe cu antibiotice și, dacă există o colecție accesibilă, drenaj. Chirurgia poate fi indicată de la început în centre cu experiență sau ulterior, în caz de recurență ori persistență a simptomelor. Conduita este individualizată, deoarece intervenția într-o zonă intens inflamată poate fi mai dificilă.
Ai grijă de tine!
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