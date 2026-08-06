Complicația localizată a apendicitei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 08:50

O inflamație apendiculară nu evoluează întotdeauna sub forma unui episod acut simplu. Uneori, organismul încearcă să limiteze infecția, iar structurile din jur se grupează în jurul zonei afectate.

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