Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că și-ar fi salvat funcția prin înțelegeri netransparente: „Pentru putere și bani”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat joi, 30 iulie, pe Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că ar fi purtat discuții netransparente cu liderul AUR, George Simion, pentru a-și păstra funcția. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Grindeanu a susținut că negocierile ar fi avut loc „de la Cluj până la Bruxelles” și ar fi fost motivate de dorința lui Bolojan de a rămâne la putere.
Grindeanu: „Și-a salvat scaunul”
Liderul PSD l-a acuzat pe Bolojan că ar fi negociat cu George Simion, deși anterior vorbea despre pericolul reprezentat de formațiunile pe care le considera extremiste.
„Pentru putere și bani! «Pro-europeanul» Bolojan, care i-a sărăcit pe români în numele «reformei», recunoaște că și-a salvat scaunul prin înțelegeri netransparente cu «extremistul» George Simion. Apărătorul democrației care ne ținea prelegeri sforăitoare despre «pericolul extremist» a recunoscut negocierile pe sub masă, prin camere de hotel, de la Cluj până la Bruxelles, cu fix aceiași «extremiști» pe care îi critica”, a scris Sorin Grindeanu.
Președintele PSD a susținut că discuțiile cu liderul AUR ar fi avut drept scop menținerea lui Ilie Bolojan la putere. Grindeanu l-a numit pe acesta „un negustor” dispus să renunțe inclusiv la principii pentru a-și păstra poziția.
„De ce?! E simplu: pentru a rămâne la putere și racordat la bani! Bolojan nu este «salvatorul providențial» care luptă cu forțele răului, anti-europene. Bolojan este doar un negustor dispus să vândă orice, până și principii, ca să mențină instabilitatea în țară, iar românii să plătească prețul acestei crize profunde”, a adăugat președintele PSD.
Critici la adresa PNL și USR
Grindeanu a criticat și poziția PNL și USR față de AUR. El a afirmat că îi respectă pe alegătorii formațiunii și că social-democrații luptă inclusiv pentru aceștia împotriva măsurilor adoptate de Bolojan, însă a precizat că are „o problemă cu liderii” partidului.
„Eu am spus mereu că respect votanții AUR și că luptăm împotriva măsurilor aberante ale lui Bolojan și pentru ei. Am însă o problemă cu liderii lor. «Imaculații» de la PNL acum au descoperit că cei de la AUR «au voturi în spate». Domnilor de la PNL și USR, când strigați pe la televizoare că AUR este un partid pro-rus și un pericol pentru Europa, nu știați asta? Sau «liniile roșii» pe care le trasați sunt valabile doar pentru presă, în timp ce, ascunși prin cotloane, negociați pentru funcții și interese personale?”, a scris Sorin Grindeanu.
Liderul PSD și-a încheiat mesajul susținând că România are nevoie rapid de un guvern funcțional și de stabilitate. El a afirmat că social-democrații vor sancționa în Parlament măsurile pe care le consideră îndreptate împotriva românilor.
„Românii au nevoie rapid de un guvern funcțional. Românii au nevoie de stabilitate. PSD rămâne alături de români și vom sancționa în Parlament orice derapaj la adresa lor”, a mai scris Grindeanu.