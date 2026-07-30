Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că și-ar fi salvat funcția prin înțelegeri netransparente: „Pentru putere și bani”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 10:22

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat joi, 30 iulie, pe Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că ar fi purtat discuții netransparente cu liderul AUR, George Simion, pentru a-și păstra funcția. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Grindeanu a susținut că negocierile ar fi avut loc „de la Cluj până la Bruxelles” și ar fi fost motivate de dorința lui Bolojan de a rămâne la putere.

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