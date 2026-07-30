Lazarus, din mijlocul protestului fermierilor, atac dur la Ilie Bolojan: „Este preocupat cu dosarele, nu cu hrana românilor!”

Publicat 30 iul. 2026, 10:44 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul Luis Lazarus a declarat, într-o transmisiune specială realizată de Televiziunea Poporului la protestul fermierilor, legumicultorilor și crescătorilor de animale din Capitală, că situația putea fi evitată dacă autoritățile țineau cont de documentele primite.

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