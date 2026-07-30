Lazarus, din mijlocul protestului fermierilor, atac dur la Ilie Bolojan: „Este preocupat cu dosarele, nu cu hrana românilor!”

Europarlamentarul Luis Lazarus a declarat, într-o transmisiune specială realizată de Televiziunea Poporului la protestul fermierilor, legumicultorilor și crescătorilor de animale din Capitală, că situația putea fi evitată dacă autoritățile țineau cont de documentele primite.
La protest au venit oameni din mai multe zone ale țării, iar în zonă au fost mobilizate numeroase forțe de ordine. Sutele de participanți aflați în Piața Presei Libere urmează să plece în marș către Palatul Victoria. Crescătorii de ovine și alți crescători de animale prezenți la manifestație au afirmat că nu mai pot continua în actualele condiții și că măsurile Guvernului i-au adus la capătul puterilor. Acțiunea fermierilor are loc într-un context în care și polițiștii, profesorii, medicii și personalul din spitale au ieșit în stradă din cauza măsurilor adoptate de Executiv.
Document depus când Bolojan era președinte interimar
Luis Lazarus, membru al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European, a susținut că atât el, cât și reprezentanții crescătorilor de animale au pus la dispoziția autorităților documentația necesară. Europarlamentarul a prezentat informația în exclusivitate în timpul transmisiunii.
Documentul despre care a vorbit ar fi fost lăsat la Președinție pe 14 aprilie 2025, în perioada în care Ilie Bolojan era președinte interimar. Lazarus a explicat că prin acel demers le cerea autorităților să oprească sacrificarea animalelor și blocajele privind exporturile de animale și să acorde mai multă atenție fermierilor, „pentru că ei ne asigură hrana de zi cu zi”.
Potrivit europarlamentarului, nici el și nici fermierii nu au primit un răspuns. Lazarus a amintit și o intervenție făcută la Bruxelles, unde spune că l-a interpelat pe Varec, comisarul maghiar pentru bunăstarea animalelor. El i-ar fi cerut explicații în legătură cu interzicerea exportului de animale vii din România, în condițiile în care, potrivit afirmațiilor sale, în Ungaria existau trei boli diferite ale animalelor.
Acuzații la adresa lui Ilie Bolojan
Întrebat dacă Ilie Bolojan îi va primi la discuții pe fermieri și pe crescătorii de animale, Lazarus a răspuns că responsabilitatea pentru situația actuală aparține întregii clase politice. „Noi nu avem un guvern”, a afirmat europarlamentarul, adăugând că Bolojan i-ar putea primi pe protestatari, dar că întrebarea este ce prerogative mai are pentru a-i ajuta.
Lazarus a susținut că Bolojan nu a intervenit în sprijinul fermierilor atunci când era premier și avea toate prerogativele. În prezent, europarlamentarul l-a descris drept „un premier demis” și a afirmat că acesta ar fi preocupat de programul SAFE și de presiunile asupra Parlamentului pentru votarea unor proiecte despre care spune că sunt legate de PNRR.
„Problema fermierilor nu este legată de PNRR”, a insistat Lazarus. În același registru critic, el a făcut referire la întâlnirile lui Bolojan cu trezorierul PNL și cu un alt bărbat despre care a afirmat că este suspect și că, din informațiile pe care le avea, ar fi fost arestat.
Europarlamentarul a lansat apoi acuzații dure, susținând că Bolojan este preocupat „cu șpăgile, cu dosarele și cu alte lucruri”, nu de hrana românilor. Afirmațiile au fost făcute în cadrul transmisiunii de la protest, fără ca în material să fie prezentate detalii suplimentare despre persoanele și dosarele la care s-a referit.