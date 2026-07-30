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Politica· 1 min citire

Alexandru Nazare cere responsabilitate: Menținerea ratingului de țară este prioritatea numărul unu

Alexandru Nazare

Alexandru Nazare

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 07:38
SursăRealitatea PLUS

Ministrul interimar al Finantelor a lansat un apel la responsabilitate către parlamentari. Alexandru Nazare spune ca România nu își poate permite măsuri cu impact bugetar care nu au surse clare de finanțare.

„În astfel de momente, rolul nostru este să armonizăm interesele, să păstrăm dialogul constructiv și să construim soluții care răspund problemelor imediate și pot fi susținute pe termen lung”, transmite ministrul interimar al Finantelor.

Acesta mai precizeaza că responsabilitatea Guvernului este să găsească un echilibru între sprijinirea cetățenilor și menținerea disciplinei fiscale. Avertisemntul vine in contextul in care cele trei mari agenții internaționale de rating urmează să evalueze România în perioada următoare, iar mentinerea ratingului de tara, spune Nazare, reprezinta prioritatea numărul unu.

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