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Politica· 1 min citire
Alexandru Nazare cere responsabilitate: Menținerea ratingului de țară este prioritatea numărul unu
Alexandru Nazare
Publicat30 iul. 2026, 07:38
SursăRealitatea PLUS
Ministrul interimar al Finantelor a lansat un apel la responsabilitate către parlamentari. Alexandru Nazare spune ca România nu își poate permite măsuri cu impact bugetar care nu au surse clare de finanțare.
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