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Politica· 1 min citire
Vasile Tofan, noul premier al Moldovei, va fi primit joi la Palatul Cotroceni de Nicușor Dan
Vasile Tofan (foto: profimedia)
Noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, va fi primit joi, la Palatul Cotroceni, de președintele Nicușor Dan. Întâlnirea este programată pentru ora 11:00, potrivit Administrației Prezidențiale.
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