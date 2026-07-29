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Politica· 1 min citire

Vasile Tofan, noul premier al Moldovei, va fi primit joi la Palatul Cotroceni de Nicușor Dan

Vasile Tofan (foto: profimedia)

Vasile Tofan (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 18:26

Noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, va fi primit joi, la Palatul Cotroceni, de președintele Nicușor Dan. Întâlnirea este programată pentru ora 11:00, potrivit Administrației Prezidențiale.

Premierul moldovean va avea, de asemenea, o întrevedere cu prim-ministrul interimar Ilie Bolojan.

Vasile Tofan și membrii noului Cabinet de la Chișinău au depus jurământul de învestire în urmă cu o săptămână, în cadrul unei ceremonii organizate la sediul Președinției Republicii Moldova, în prezența președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Guvernul Tofan, învestit de Parlament

Guvernul condus de Vasile Tofan, format din 16 membri și 14 ministere, a primit votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău pe 21 iulie, fiind susținut de 53 de deputați.

În vârstă de 44 de ani, Vasile Tofan a fost desemnat prim-ministru de Maia Sandu după demisia, din 3 iulie, a lui Alexandru Munteanu. Acesta și-a justificat retragerea prin faptul că nu și-ar mai putea exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” sale.

La momentul învestirii, noul șef al Executivului de la Chișinău a afirmat că prioritățile mandatului său sunt accelerarea creșterii economice, eficientizarea instituțiilor și avansarea procesului de integrare europeană.

„Vom asculta, vom decide și vom implementa. Aleg să muncim pentru o economie europeană și un stat eficient”, a declarat Vasile Tofan în Parlament, potrivit Moldpres.

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