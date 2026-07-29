Vasile Tofan, noul premier al Moldovei, va fi primit joi la Palatul Cotroceni de Nicușor Dan

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 18:26

Noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, va fi primit joi, la Palatul Cotroceni, de președintele Nicușor Dan. Întâlnirea este programată pentru ora 11:00, potrivit Administrației Prezidențiale.

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