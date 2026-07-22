Directorul interimar al TAROM a refuzat să preia noul mandat. Comunicat oficial

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 19:39

Bogdan Costaș, directorul general interimar al TAROM, a transmis printr-un comunicat oficial că refuză preluarea noului mandat, invocând motive strategice și lipsa sprijinului instituțional pentru ajustarea Planului de Restructurare. Reacția vine după ce în spațiul public s-a vehiculat informația că ar fi fost revocat.

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