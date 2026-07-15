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Accident grav pe centura Zalăului. Cinci răniți, printre care un copil de 8 ani

Accident

Accident

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 21:16

Cinci persoane, inclusiv un copil în vârstă de opt ani, au fost rănite miercuri după-amiază într-un accident produs pe centura ocolitoare a municipiului Zalău. Potrivit primelor informații, un șofer de 21 de ani ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un alt autoturism.

Cinci persoane, între care un copil în vârstă de opt ani, au fost rănite miercuri după-amiază într-un accident rutier produs pe centura ocolitoare a municipiului Zalău, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sălaj.

Potrivit unui comunicat de presă al IPJ Sălaj, din primele cercetări efectuate la fața locului de polițiștii Biroului Rutier Zalău a reieșit că un tânăr de 21 de ani, din Zalău, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, în împrejurări ce urmează să fie stabilite, a pătruns pe sensul opus de circulație și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 41 de ani, din același municipiu.

"În urma evenimentului rutier, cei doi conducători auto, precum și alte trei persoane aflate în autoturismul condus de femeie, respectiv, două femei și un minor în vârstă de opt ani, au fost transportați la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate", se arată în comunicatul IPJ Sălaj.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

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