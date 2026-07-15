Accident grav pe centura Zalăului. Cinci răniți, printre care un copil de 8 ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 21:16

Cinci persoane, inclusiv un copil în vârstă de opt ani, au fost rănite miercuri după-amiază într-un accident produs pe centura ocolitoare a municipiului Zalău. Potrivit primelor informații, un șofer de 21 de ani ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un alt autoturism.

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