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Social· 1 min citire
Accident grav pe centura Zalăului. Cinci răniți, printre care un copil de 8 ani
Accident
Cinci persoane, inclusiv un copil în vârstă de opt ani, au fost rănite miercuri după-amiază într-un accident produs pe centura ocolitoare a municipiului Zalău. Potrivit primelor informații, un șofer de 21 de ani ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un alt autoturism.
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