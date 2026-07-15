CCR dă undă verde finanțării centralelor pe gaz și alți combustibili fosili. Excepția contestată de Nicușor Dan rămâne în vigoare

Curtea Constituțională a României a respins sesizarea depusă de președintele Nicușor Dan și a decis că autoritățile pot continua încă doi ani să acorde stimulente financiare pentru instalarea unor cazane alimentate cu combustibili fosili, în anumite situații. Măsura reprezintă o excepție introdusă de Parlament la transpunerea unei directive europene privind performanța energetică a clădirilor.
Judecătorii constituționali au hotărât, cu majoritate de voturi, că legea este în acord cu prevederile Constituției, respingând obiecția formulată de șeful statului.
Ce prevede excepția introdusă de Parlament
Legea aprobă Ordonanța de Urgență nr. 16/2025, prin care România transpune în legislația națională Directiva (UE) 2024/1275 privind performanța energetică a clădirilor.
În timpul dezbaterilor parlamentare a fost introdusă însă o prevedere suplimentară care permite autorităților locale, din fonduri proprii, precum și instituțiilor publice centrale, din fonduri europene, să acorde stimulente financiare pentru instalarea de cazane autonome alimentate cu combustibili fosili sau a altor sisteme individuale de încălzire.
Excepția se aplică imobilelor sau ansamblurilor de imobile racordate la puncte termice care deservesc mai puțin de 50 de utilizatori finali și este valabilă pentru o perioadă de maximum doi ani de la intrarea în vigoare a legii.
De ce a contestat Nicușor Dan legea
Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională această modificare, argumentând că România și-a asumat aplicarea prevederilor directivei europene începând cu 1 ianuarie 2025.
Șeful statului a susținut că introducerea unei excepții care prelungește acordarea finanțărilor pentru centrale pe combustibili fosili contravine obiectivelor europene privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon.
În sesizarea transmisă CCR, acesta a arătat că întârzierea transpunerii directivei a determinat deja deschiderea de către Comisia Europeană a procedurii COM 2025/0168 împotriva României pentru neîndeplinirea obligațiilor de transpunere, situație care poate conduce la proceduri juridice și sancțiuni financiare.
Ce prevede directiva europeană
Articolul 17 alineatul (15) din Directiva (UE) 2024/1275 stabilește că, începând cu 1 ianuarie 2025, statele membre nu mai pot acorda stimulente financiare pentru instalarea cazanelor independente alimentate cu combustibili fosili.
Există însă o excepție pentru proiectele selectate înainte de anul 2025, în condițiile prevăzute de regulamentele europene privind finanțările.
Potrivit președintelui, completarea adoptată de Camera Deputaților încalcă în mod direct această prevedere și, implicit, principiul potrivit căruia normele obligatorii ale Uniunii Europene au prioritate față de legislația națională.
Decizia Curții Constituționale
Curtea Constituțională a respins însă argumentele invocate în sesizare.
În comunicatul transmis după pronunțarea hotărârii, CCR arată că Parlamentul dispune de o marjă de apreciere în alegerea formei și a mijloacelor prin care transpune directivele europene în legislația națională.
Din acest motiv, judecătorii constituționali au concluzionat că soluția legislativă adoptată de Camera Deputaților nu încalcă prevederile Constituției invocate de președintele Nicușor Dan.
Prin această decizie, excepția introdusă de Parlament rămâne în vigoare, iar autoritățile vor putea acorda încă doi ani stimulente financiare pentru instalarea unor cazane alimentate cu combustibili fosili în condițiile prevăzute de lege.