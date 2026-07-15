CCR dă undă verde finanțării centralelor pe gaz și alți combustibili fosili. Excepția contestată de Nicușor Dan rămâne în vigoare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 19:02

Curtea Constituțională a României a respins sesizarea depusă de președintele Nicușor Dan și a decis că autoritățile pot continua încă doi ani să acorde stimulente financiare pentru instalarea unor cazane alimentate cu combustibili fosili, în anumite situații. Măsura reprezintă o excepție introdusă de Parlament la transpunerea unei directive europene privind performanța energetică a clădirilor.

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