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Patriarhia Română, mesaj de solidaritate după incendiul din Belgia în care un român a murit

Patriarhia Română

Patriarhia Română

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 19:47

Patriarhia Română a transmis miercuri un mesaj public de condoleanțe și solidaritate pentru familiile afectate, după ce un incendiu devastator izbucnit marți într-o clădire aflată în renovare din centrul Bruxelles-ului s-a soldat cu un bilanț tragic de șase morți și doi răniți, printre victime numărându-se și doi cetățeni români.

Potrivit primelor date, printre cele șase persoane care și-au pierdut viața se află un bărbat cu dublă cetățenie, româno-ucraineană.

De asemenea, unul dintre cei doi supraviețuitori răniți în urma tragediei este un tânăr originar din județul Bacău. Acesta a suferit arsuri pe 50% din suprafața corpului și este internat la un spital din Belgia.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat miercuri la amiază că starea pacientului român rămâne critică, iar echipele medicale depun eforturi susținute pentru stabilizarea sa.

Patriarhia Română: „Ne exprimăm compasiunea și solidaritatea cu familiile victimelor, încredințându-le milostivirii lui Dumnezeu”

În fața acestei drame, Biserica Ortodoxă Română (BOR) și-a exprimat public compasiunea. „Patriarhia Română a primit cu profundă întristare vestea despre incendiul tragic produs la Bruxelles, în urma căruia un cetățean român și-a pierdut viața, iar un altul a fost rănit grav”, se arată în comunicatul oficial al instituției.

Reprezentanții Bisericii au transmis rugăciuni pentru odihna persoanei decedate, dar și pentru recuperarea rapidă a tânărului aflat pe patul de spital.

„Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să odihnească în pace sufletul persoanei decedate, să dăruiască grabnică însănătoșire celui rănit și să ofere mângâiere și alinare sufletească membrilor familiei îndoliate. În aceste momente de durere, ne exprimăm compasiunea și solidaritatea cu familiile victimelor, încredințându-le milostivirii lui Dumnezeu”, a conchis BOR în mesajul său.

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