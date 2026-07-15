Patriarhia Română, mesaj de solidaritate după incendiul din Belgia în care un român a murit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 19:47

Patriarhia Română a transmis miercuri un mesaj public de condoleanțe și solidaritate pentru familiile afectate, după ce un incendiu devastator izbucnit marți într-o clădire aflată în renovare din centrul Bruxelles-ului s-a soldat cu un bilanț tragic de șase morți și doi răniți, printre victime numărându-se și doi cetățeni români.

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