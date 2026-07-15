Noi imagini de pe Autostrada Sibiu-Pitești. Cum arată șantierul uriaș dintre Boița și Cornetu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 20:36

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat noi imagini de pe șantierul secțiunii Boița-Cornetu a Autostrăzii Sibiu-Pitești, unul dintre cele mai dificile tronsoane ale viitoarei autostrăzi. Deși lucrările înaintează, constructorii nu pot desfășura întreaga activitate prevăzută în contract, din cauza lipsei unor avize esențiale.

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