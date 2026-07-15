Noi imagini de pe Autostrada Sibiu-Pitești. Cum arată șantierul uriaș dintre Boița și Cornetu

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat noi imagini de pe șantierul secțiunii Boița-Cornetu a Autostrăzii Sibiu-Pitești, unul dintre cele mai dificile tronsoane ale viitoarei autostrăzi. Deși lucrările înaintează, constructorii nu pot desfășura întreaga activitate prevăzută în contract, din cauza lipsei unor avize esențiale.
În prezent, stadiul fizic al întregii secțiuni a ajuns la 12,6%.
Constructorii lucrează doar pe o parte din șantier
Potrivit CNAIR, asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz poate executa în acest moment doar aproximativ 45% din lucrările contractate.
Motivul îl reprezintă lipsa Acordului Revizuit de Mediu și, implicit, imposibilitatea emiterii autorizațiilor de construire pentru întreaga secțiune.
„În absenţa Acordului Revizuit de mediu şi implicit a Autorizaţiilor de Construire pe tot şantierul, constructorii turci (Mapa-Cengiz) pot derula doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract. În aceste condiţii, activităţile sunt concentrate în principal la tunelurile, viaductele, terasamentele şi lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care a fost emisă Autorizaţie de Construire, iar progresul fizic total a ajuns la 12,6%”, a transmis CNAIR.
Ce lucrări sunt cele mai avansate
În această etapă, activitatea este concentrată în special la tuneluri, viaducte, terasamente și lucrările de consolidare aflate pe sectoarele unde există autorizații de construire.
CNAIR precizează că lucrările de preconstrucție, protecția mediului și amenajarea terenului au ajuns la un progres mediu de 21,84%.
În ceea ce privește lucrările de construcție propriu-zise, progresul fizic general este de 10,02%.
Pentru componenta de drum aferentă sectoarelor 1, 2 și 3, stadiul lucrărilor este de 16,79%, în timp ce terasamentele au atins un procent de realizare de 33,21%.
Viaductele și tunelurile avansează
Cele mai mari progrese sunt înregistrate la poduri, pasaje și viaducte, unde gradul general de execuție a ajuns la 42,69%.
Cele mai avansate structuri sunt Viaductul 3, realizat în proporție de 81,73%, și Viaductul 4, unde lucrările au ajuns la 77,58%.
Și la tuneluri se înregistrează progrese importante. Cel mai avansat este Tunelul Robești, cu un stadiu de execuție de 35,81%.
Acesta este urmat de Tunelul Boița 1, unde lucrările au ajuns la 29,38%, în timp ce la Tunelul Balota progresul este de 3,94%.
Secțiunea Boița-Cornetu este una dintre cele mai complexe componente ale Autostrăzii Sibiu-Pitești, proiect care va asigura prima legătură rutieră de mare viteză peste Munții Carpați între Transilvania și sudul României.