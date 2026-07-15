La un pas de tragedie în centrul Capitalei. Un copac s-a prăbușit din senin VIDEO

Publicat 15 iul. 2026, 20:21 Sursă Realitatea PLUS

Locuitorii din centrul Capitalei au fost la un pas de tragedie. Un copac bătrân s-a prăbușit din senin într-o zonă intens circulată. Martorii au sunat la 112, iar pompierii au fost mobilizați de urgență la fața locului.

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