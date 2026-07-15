Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
La un pas de tragedie în centrul Capitalei. Un copac s-a prăbușit din senin VIDEO
Copac prăbușit/ Captură video
Publicat15 iul. 2026, 20:21
SursăRealitatea PLUS
Locuitorii din centrul Capitalei au fost la un pas de tragedie. Un copac bătrân s-a prăbușit din senin într-o zonă intens circulată. Martorii au sunat la 112, iar pompierii au fost mobilizați de urgență la fața locului.
Citește și
- 21:16Accident grav pe centura Zalăului. Cinci răniți, printre care un copil de 8 ani
- 20:36Noi imagini de pe Autostrada Sibiu-Pitești. Cum arată șantierul uriaș dintre Boița și Cornetu
- 19:47Patriarhia Română, mesaj de solidaritate după incendiul din Belgia în care un român a murit
- 19:33Orașul unde majoritatea proiectelor PNRR au fost finalizate în termen
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News