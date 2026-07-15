Nervii bucureștenilor, întinși la maximum de multitudinea de șantiere. Ciucu explică de ce nu se poate altfel

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, transmite că șantierele, deși pot genera disconfort în trafic, sunt necesare pentru modernizarea infrastructurii.
Potrivit acestuia, constructorii lucrează cu numărul programat de muncitori, iar acest lucru a fost constatat în urma monitorizărilor.
'Mi se reproșează că se lucrează prea mult în București. OK, îmi asum această critică, dar să știți că niciun oraș nu se poate repara și pune la punct fără șantiere. Mi se spune că nu sunt muncitori pe șantiere. De aceea monitorizăm, mergem pe teren, iar din monitorizări reiese că sunt atâția muncitori câți erau programați. Da, este posibil ca pe un tronson pe lângă care treceți cu mașina să nu vedeți muncitori. Dar un tronson poate avea 5,5 - 6 km și dacă nu sunt acolo, cu siguranță sunt în altă parte', a scris primarul Capitalei, miercuri, pe Facebook.
El a precizat că echipele au fost mobilizate pentru a lucra cât mai mult în timpul verii, astfel încât să reducă impactul asupra traficului.
Ciucu a menționat că a fost miercuri dimineață pe șantierul unde se lucrează pe linia de tramvai de pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Lucrările au început în luna aprilie și vor fi gata în primăvara anului 2027. Este vorba despre înlocuirea a 5,3 kilometri de linie de tramvai pe Bd. Dimitrie Pompeiu - Șos Petricani - Bd. Lacul Tei - Str. Maica Domnului - Str. Reînvierii - Str. Turmelor.
'În șantier am găsit 52 de muncitori și 16 utilaje, iar pe tot tronsonul erau 106 muncitori și 21 de utilaje. Urmează supralărgirea și modernizarea bulevardului: am scos la licitație lucrările de proiectare și execuție. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 iulie. Valoare totală estimată de 256,4 milioane lei', a adăugat Ciucu.
Lucrările vizează: lărgirea bulevardului la două benzi pe sens, trotuare, pistă de bicicletă și spații verzi.
Infrastructura de tramvai, extinsă
De asemenea, va fi extinsă infrastructura de tramvai până pe Bd. Barbu Văcărescu, astfel încât liniile 16 și 36 vor fi conectate cu cele ale liniei 5. Peste această extindere, va fi construită o pasarelă pietonală.
Proiectul mai prevede realizarea unui drum de legătură între Șos. Pipera - Bd. Dimitrie Pompeiu și Str. Fabrica de Glucoză.
'Întreaga zonă va beneficia de o reconfigurare a circulației, care va decongestiona mult traficul', a subliniat Ciprian Ciucu.
Pe 22 iunie, Primăria Capitalei anunța licitație pentru reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu - Fabrica de Glucoză - Șoseaua Pipera.
Contractul are o valoare totală estimată de 256.418.082 lei și include servicii de proiectare, asistență tehnică și lucrări de execuție pentru lărgirea Bd. Dimitrie Pompeiu cu extinderea infrastructurii de tramvai, străpungerea Bd. Barbu Văcărescu, construirea unui drum de legătură între Șos. Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu și Str. Fabrica de Glucoză și construirea unei parcări de tip park&ride.
Durata contractului este de 26 de luni, din care perioada pentru prestarea serviciilor de proiectare, obținerea tuturor avizelor și acordurilor și avizarea proiectului va reprezenta maximum două luni.
La mijlocul lunii martie, Consiliul General al Capitalei a aprobat exproprieri în valoare totală de 75,8 milioane lei pentru reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu - Fabrica de Glucoză - Șoseaua Pipera.