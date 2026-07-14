Au întrebat inteligența artificială pe unde să meargă pe munte. Câteva ore mai târziu erau blocați și cereau ajutor

O excursie în Munții Tatra s-a transformat într-o operațiune de salvare după ce doi turiști din Lituania au ales să urmeze traseul recomandat de un chatbot bazat pe inteligență artificială. În loc să ajungă mai repede la destinație, cei doi au rămas blocați într-o zonă greu accesibilă și au avut nevoie de intervenția salvatorilor montani.
Incidentul s-a produs în Polonia, iar turiștii au fost evacuați în cele din urmă cu elicopterul.
Au vrut să scurteze drumul și au ajuns într-o zonă din care nu au mai putut ieși
Apelul de urgență a fost primit în după-amiaza zilei de 4 iulie de către Serviciul Voluntar de Salvare Montană Tatra (TOPR), relatează LRT.
Cei doi turiști se aflau în apropierea vârfului Świnica, cel mai înalt din regiunea Zakopane. Destinația lor era Valea Celor Cinci Lacuri, însă au decis să urmeze traseul sugerat de un instrument bazat pe inteligență artificială, în speranța că vor ajunge mai repede.
Planul nu a funcționat. Traseul recomandat i-a condus într-o zonă extrem de dificilă, în apropierea vârfului Niebieska Turnia, unde nu au mai reușit să înainteze și nici să se întoarcă în siguranță.
Realizând că nu mai pot ieși singuri din acel loc, cei doi au cerut ajutorul salvatorilor montani.
„Au fost evacuați în siguranță cu elicopterul”, au transmis reprezentanții TOPR.
Salvatorii atrag atenția că recomandările AI nu înlocuiesc informațiile din teren
Potrivit salvatorilor, alegerea traseului exclusiv pe baza recomandărilor oferite de inteligența artificială poate avea consecințe serioase, deoarece aplicațiile și chatbot-urile nu țin întotdeauna cont de dificultatea reală a traseului sau de condițiile existente în teren.
Cazul celor doi turiști din Lituania este un nou exemplu al riscurilor la care se expun excursioniștii care urmează orbește indicațiile oferite de astfel de instrumente, fără să verifice informațiile furnizate de ghizii montani sau de serviciile locale de salvare.
Prima săptămână din iulie a fost una extrem de aglomerată pentru salvatorii montani
Operațiunea de recuperare a celor doi lituanieni a fost doar una dintre numeroasele intervenții efectuate de echipele TOPR în primele zile ale lunii iulie.
Reprezentanții Serviciului de Salvare Montană Tatra au anunțat că au intervenit în 55 de cazuri doar în prima săptămână a lunii.
Cea mai solicitantă zi a fost 4 iulie, când salvatorii au fost chemați să intervină în nu mai puțin de 25 de situații de urgență petrecute în Munții Tatra.