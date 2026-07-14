Au întrebat inteligența artificială pe unde să meargă pe munte. Câteva ore mai târziu erau blocați și cereau ajutor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 20:38

O excursie în Munții Tatra s-a transformat într-o operațiune de salvare după ce doi turiști din Lituania au ales să urmeze traseul recomandat de un chatbot bazat pe inteligență artificială. În loc să ajungă mai repede la destinație, cei doi au rămas blocați într-o zonă greu accesibilă și au avut nevoie de intervenția salvatorilor montani.

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