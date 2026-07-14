Cele mai bune licee din România după media la BAC. TOP 10 aduce surprize importante

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 19:27

Rezultatele examenului de Bacalaureat au conturat și în acest an clasamentul celor mai performante licee din România. Primele 50 de unități de învățământ au obținut o medie generală de peste 9,00 la examenul de maturitate, iar în fruntea clasamentului se află licee din București, Cluj-Napoca și Iași.

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