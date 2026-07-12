Admitere liceu 2026: Cum se completează corect fișa de opțiuni. Algoritmul care nu iartă nicio eroare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 iul. 2026, 07:11

Start la înscrierile pentru liceu 2026! Începând de luni, 13 iulie, și până pe 20 iulie, absolvenții de gimnaziu trebuie să își exprime opțiunile pe fișele de admitere. Ministerul Educației și Cercetării avertizează că introducerea greșită a codurilor sau o strategie greșită în stabilirea ordinii liceelor pot schimba radical destinația finală a elevilor la repartizarea computerizată.

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