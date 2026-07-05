Advertising
Advertising
Lumea Animalelor· 1 min citire
Animalele nu mai fac față caniculei. Fermierii sunt disperați
Publicat5 iul. 2026, 11:33
Actualizat5 iul. 2026, 11:34
SursăRealitatea PLUS
Canicula lovește fermele din Botoșani, unde crescătorii de animale încearcă să facă față temperaturilor extreme. Oamenii spun că animalele suportă tot mai greu arșița, iar pierderile sunt tot mai greu de evitat.
Citește și
- 23:10Pisicile nu reduc stresul, ba chiar îl pot amplifica. Studiu surprinzător
- 15:59Sute de pești au murit în lacul Corbu. Autoritățile au început ancheta și analizează probele de apă și pește
- 23:55Mobilizare de amploare pentru prinderea și salvarea „pisicii de la Metrorex”
- 20:01Încă un delfin găsit mort pe litoral. Mamiferul marin a eșuat pe plaja din Constanța, în zona Cazinoului
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News