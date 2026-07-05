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Lumea Animalelor· 1 min citire

Animalele nu mai fac față caniculei. Fermierii sunt disperați

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat5 iul. 2026, 11:33
Actualizat5 iul. 2026, 11:34
SursăRealitatea PLUS

Canicula lovește fermele din Botoșani, unde crescătorii de animale încearcă să facă față temperaturilor extreme. Oamenii spun că animalele suportă tot mai greu arșița, iar pierderile sunt tot mai greu de evitat.

Canicula în fermele din țară

La peste 40 de grade Celsius, activitatea din ferme se desfășoară după un program complet diferit.

Doar dimineața devreme și după apus, când temperaturile mai scad.

În plus, pășunile sunt tot mai uscate, iar hrana pentru animale devine o problemă.

Fermierii speră ca valul de caniculă să se încheie cât mai repede, pentru a evita pierderi și mai mari.

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