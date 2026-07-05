Animalele nu mai fac față caniculei. Fermierii sunt disperați

Publicat 5 iul. 2026, 11:33 Actualizat 5 iul. 2026, 11:34 Sursă Realitatea PLUS

Canicula lovește fermele din Botoșani, unde crescătorii de animale încearcă să facă față temperaturilor extreme. Oamenii spun că animalele suportă tot mai greu arșița, iar pierderile sunt tot mai greu de evitat.

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