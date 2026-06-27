Primul „animal de companie” al omenirii nu a fost câinele. Descoperirea care schimbă istoria

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 20:00

Câinele este considerat de secole „cel mai bun prieten al omului”, însă o descoperire arheologică sugerează că oamenii ar fi legat relații apropiate cu un alt animal cu mult înainte de apariția câinilor domestici.

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