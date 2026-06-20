Cum a fost infiltrată caracatița imobiliară din Oradea în Capitală. Tunurile imobiliare cu Bolojan la putere și Ciucu primar -VIDEO

Publicat 20 iun. 2026, 21:42 Sursă Realitatea PLUS

Noi detalii ies la iveală despre afacerile imobiliare în care a fost implicat Ciprian Ciucu. După ce a fost plasat de procurorii DNA sub control judiciar, în spațiul public au apărut mai multe informații potrivit cărora edilul a semnat un proiect imobiliar în valoare de 65 de milioane de euro pentru Ștefan Kopanyi, afaceristul orădean pe care îl protejează însuși Ilie Bolojan.

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