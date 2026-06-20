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Politica· 2 min citire

Cum a fost infiltrată caracatița imobiliară din Oradea în Capitală. Tunurile imobiliare cu Bolojan la putere și Ciucu primar -VIDEO

Fotografie realizată cu ajutorul AI

Fotografie realizată cu ajutorul AI

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 21:42
SursăRealitatea PLUS

Noi detalii ies la iveală despre afacerile imobiliare în care a fost implicat Ciprian Ciucu. După ce a fost plasat de procurorii DNA sub control judiciar, în spațiul public au apărut mai multe informații potrivit cărora edilul a semnat un proiect imobiliar în valoare de 65 de milioane de euro pentru Ștefan Kopanyi, afaceristul orădean pe care îl protejează însuși Ilie Bolojan.

Premierul, surprins la masă cu un rechin imobiliar din Oradea

Ștefan Kopanyi este un dezvoltator imboliar controversat din Oradea. Presa locală susținea inclusiv că și Ilie Bolojan ar deține un apartament într-unul din blocurile construite de afacerist.

Jurnaliștii din Bihor povestesc că membrii PNL ar fi organizat periodic întâlniri informale cu câțiva oameni de afaceri din zonă, printre care se număra și Ștefan Kopanyi.

În momentul în care, Bolojan a obținut funcția de președintele al PNL, acesta a sărbătorit la un restaurant de lux alături de partenera sa, Ștefan Kopanyi și soția sa Francesca.

Rechinul imobiliar adus de Bolojan la Capitală: afaceri dubioase

În perioada în care Ciprian Ciucu era primarul sectorului 6, rechinul imobiliar din Oradea, a început să-și extindă imperiul și în Capitală. În 2023, edilul a semnat și inițiat proiectul prin care a fost aprobat planul urbanistic pentru terenul de pe Bulevardul Ghencea.

La sfârșitul anului 2024, Ștefan Kopanyi a obținut autorizația de construcție și a anunțat că va construi aproape 500 de apartamente de lux. Complexul rezidențial se întinde pe o suprafață de peste 12 mii de metri pătrați.

Omul lui Bolojan: tunuri de zeci de milioane în Oradea și Capitală

Rechinul imobiliar a continuat să acapareze piața construcțiilor din Capitală. Anul trecut, acesta a cumpărat un teren de două hectare pentru care a scos din buzunare patru milioane de euro.

Noul ansamblu rezidențial va fi amplasat în sectorul 2, în apropierea unuia dintre cele mai mari centre comerciale din București. Vor fi construite 950 de apartamente, iar primele vor fi finalizate în vara anului 2027. Valoarea totală a investiției se ridică la 140 de milioane de euro.

Însă, afaceristul a pus mâna pe teren într-un mod controversat. Acolo se afla o fabrică dezafectată, care a fost mistuită de flăcări în urma unui incendiu puternic. Din primele informații, focul ar fi izbucnit din cauza unei instalații de climatizare.

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