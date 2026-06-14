„Mircea”, ambasadorul României pe coastele Americii: o punte între două națiuni la 250 de ani de la nașterea SUA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iun. 2026, 08:35

A fost un capitol scurt, dar încărcat de simbolism. Nava-Școală „Mircea”, legendarul bric al Forțelor Navale Române, a ridicat ancora din apele Floridei pe 13 iunie 2026, lăsând în urmă o vizită care a reaprins o prietenie veche de jumătate de secol între România și Statele Unite ale Americii.

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