„Mircea”, ambasadorul României pe coastele Americii: o punte între două națiuni la 250 de ani de la nașterea SUA

A fost un capitol scurt, dar încărcat de simbolism. Nava-Școală „Mircea”, legendarul bric al Forțelor Navale Române, a ridicat ancora din apele Floridei pe 13 iunie 2026, lăsând în urmă o vizită care a reaprins o prietenie veche de jumătate de secol între România și Statele Unite ale Americii.
Sosirea velierului pe coasta americană nu a fost o escală oarecare. Ea a marcat revenirea „Mircei” în Statele Unite la cincizeci de ani de la participarea sa la celebrarea Bicentenarului american din 1976 — și s-a desfășurat tocmai în anul în care America sărbătorește 250 de ani de la proclamarea Independenței. Două aniversari, două națiuni, aceeași mare: e greu de imaginat un cadru mai potrivit pentru un ambasador plutitor al tradiției maritime românești.
Drumul până în Lumea Nouă a fost pe măsura reputației navei. Pe etapa transatlantică, între Las Palmas, în Spania, și San Juan, în Puerto Rico, cadeții Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” au parcurs aproximativ 3.300 de mile marine în 19 zile de marș, dintre care 14 exclusiv pe vele — manevre executate sub cer deschis, în rutina aspră și formatoare a unei nave aflate în larg. De la San Juan, „Mircea” și-a continuat drumul spre Florida, unde a fost așteptată ca acasă de comunitatea româno-americană.
Punctul culminant l-a constituit recepția oficială organizată la bordul navei, la Fort Lauderdale, pe 11 iunie — un moment în care puntea „Mircei” a devenit, pentru câteva ore, un colț de Românie în inima Floridei. Printre invitați s-a numărat și Iulian Horneț, inventator și antreprenor român stabilit în Florida, fondatorul brandului EcoHornet, cunoscut pentru soluțiile sale în domeniul energiei curate și al valorificării deșeurilor — un reprezentant al spiritului antreprenorial românesc din diaspora americană.
Onorurile gazdei le-au făcut Comandorul Gabriel Moise, ofițer de flotă al Marinei Române, și Comandantul Silviu Moraru, comandantul Navei-Școală „Mircea”, alături de întregul echipaj, apreciați pentru profesionalismul, ospitalitatea și dedicarea cu care reprezintă România pe plan internațional.
Dincolo de ceremonial, vizita „Mircei” a vorbit despre ceva mai adânc: despre o relație strategică între un aliat de pe flancul estic al NATO, ancorat la Marea Neagră, și marea putere de peste ocean care a făcut posibilă, vreme de decenii, securitatea acestui flanc. Cele două steaguri arborate împreună la Fort Lauderdale — tricolorul și Stars and Stripes — nu au fost doar protocol, ci o reafirmare a unui parteneriat care leagă Bucureștiul de Washington.
Pe 13 iunie, „Mircea” a ridicat din nou ancora, continuându-și marșul internațional de instrucție și lăsând în urmă nu doar țărmurile Floridei, ci și amintiri prețioase pentru toți cei care i-au trecut puntea. Nava poartă cu ea istorie, tradiție, onoare și o parte din sufletul României. Vânt bun din pupa și mări liniștite!