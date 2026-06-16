Ana Maria Păcuraru: ”România este un stat de primă linie. Încetarea războiului este siguranța noastră”

Publicat 16 iun. 2026, 14:09 Actualizat 16 iun. 2026, 14:48 Sursă Realitatea PLUS

Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist din Europa de Est invitat de Casa Albă la Summitul G7, a acordat o serie de interviuri pentru presa franceză, arabă și indiană în care a vorbit despre poziția României în contextul războiului din Ucraina și cum influențează acest conflict țara noastră, mai ales după incidentele cu dronă din Galați și Portul Constanța.

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