Fostul comandant al armatei ucraine pune sub semnul întrebării aderarea la NATO: „Nu vom intra niciodată”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 07:32

Valeri Zalujnîi, fost comandant suprem al armatei ucrainene și actual ambasador al Ucrainei în Marea Britanie, afirmă că aderarea țării la NATO nu mai este un obiectiv realist. Într-un discurs susținut la Kiev, generalul a criticat doctrinele și capacitatea militară a Alianței și a pledat pentru identificarea unor noi garanții de securitate, inclusiv printr-un viitor bloc militar european.

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