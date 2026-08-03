Presa internațională, impresionată de operațiunea din România: Detonarea stâncii Pârjoaia face înconjurul lumii

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 aug. 2026, 22:14

Ecouri în presa internațională după detonarea de pe Dunăre. Publicații de prestigiu au relatat despre intervenția din România de eliminare a stâncii Pârjoaia, o măsură critică destinată creșterii debitului fluviului și menținerii în funcțiune a centralei nucleare Cernavodă.

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