Atac ucrainean asupra regiunii rusești Krasnodar. Cel puțin șase persoane au murit şi alte 40 sunt rănite

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 18:16

Cel puțin șase persoane au murit, iar alte 40 au fost rănite în urma unui atac ucrainean lansat luni asupra regiunii ruse Krasnodar, situată la Marea Neagră, a anunțat guvernatorul Veniamin Kondratiev, citat de AFP.

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