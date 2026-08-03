Atac ucrainean asupra regiunii rusești Krasnodar. Cel puțin șase persoane au murit şi alte 40 sunt rănite

Cel puțin șase persoane au murit, iar alte 40 au fost rănite în urma unui atac ucrainean lansat luni asupra regiunii ruse Krasnodar, situată la Marea Neagră, a anunțat guvernatorul Veniamin Kondratiev, citat de AFP.
"Ceea ce s-a întîmplat azi este un atac deliberat al regimului de la Kiev împotriva populaţiei civile, care nu are nicio legătură cu infrastructura militară", acuză, pe Telegram, guvernatorul regiunii Krasnodar Veniamin Kondratiev.
Un bilanţ anterior anunţa trei morţi.
Un nou atac ucrainean cu drone asupra „Amazonului rusesc”
O persoană a fost rănită, iar un incendiu a izbucnit la un depozit al companiei Wildberries din regiunea Vladimir, după un atac cu drone produs în noaptea de duminică spre luni. Regiunea se află la aproximativ 180 de kilometri est de Moscova.
Compania a anunțat că incendiul a cuprins una dintre instalațiile sale logistice în urma atacului. Personalul aflat în depozit a fost evacuat. Guvernatorul regiunii Vladimir, Aleksandr Avdaiev, a declarat că dronele au lovit depozitul din districtul Sobinski. Acesta a confirmat existența pagubelor, izbucnirea incendiului și rănirea unei persoane.
Aproximativ 20 de instalații Wildberries, vizate de atacuri
Începând de la mijlocul lunii iunie, Ucraina a atacat aproximativ 20 de instalații ale companiei Wildberries din mai multe regiuni ale Rusiei și din Crimeea anexată. În noaptea de 17 spre 18 iulie, atacurile asupra unor instalații din regiunile Moscova și Tambov s-au soldat cu opt morți și aproape 90 de răniți.
Ulterior, dronele ucrainene au vizat și instalații aflate în apropiere de Sankt Petersburg, în nord-vestul Rusiei, precum și în Simferopol, Crimeea, Krasnodar, Volgograd și Samara.
Wildberries este una dintre cele mai populare platforme de comerț online din Rusia. Compania este descrisă adesea drept „Amazonul rusesc”, datorită varietății produselor și livrărilor rapide pe întreg teritoriul țării.
Atacurile asupra depozitelor Wildberries fac parte dintr-o campanie ucraineană cu rază lungă de acțiune care vizează infrastructuri din Rusia. Moscova desfășoară o ofensivă militară de amploare în Ucraina din februarie 2022.
Autoritățile de la Kiev susțin că aceste atacuri urmăresc să determine Kremlinul să negocieze oprirea războiului.