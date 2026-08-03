Dunărea a ajuns la un minim istoric: Ungaria reduce consumul industrial, Serbia pregătește raționalizarea, iar Bulgaria își monitorizează centrala nucleară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 13:17

Țările din regiunea Dunării au început să ia măsuri de urgență pentru reducerea consumului de energie, după ce nivelul fluviului a coborât la valori istorice. Seceta severă, canicula prelungită și lipsa precipitațiilor din Europa Centrală și de Est afectează hidrocentralele, răcirea centralelor nucleare, navigația și transportul mărfurilor.

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