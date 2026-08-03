Dunărea a ajuns la un minim istoric: Ungaria reduce consumul industrial, Serbia pregătește raționalizarea, iar Bulgaria își monitorizează centrala nucleară

Țările din regiunea Dunării au început să ia măsuri de urgență pentru reducerea consumului de energie, după ce nivelul fluviului a coborât la valori istorice. Seceta severă, canicula prelungită și lipsa precipitațiilor din Europa Centrală și de Est afectează hidrocentralele, răcirea centralelor nucleare, navigația și transportul mărfurilor.
La Budapesta, retragerea apei a lăsat la vedere porțiuni mari din albia fluviului, stânci și bancuri de nisip. Nivelul neobișnuit de scăzut a perturbat navigația și a obligat guvernele din regiune să pregătească restricții pentru industrie, transport și consumul de electricitate.
Ungaria a redus consumul cu 700 MW
Ungaria a economisit într-o singură zi aproximativ 700 de megawați de energie electrică, cantitate descrisă de premierul Peter Magyar drept echivalentul unei jumătăți de bloc al centralei nucleare Paks. Acesta a mulțumit populației, companiilor, municipalităților și instituțiilor pentru reducerea consumului și a avertizat că urmează cinci zile critice.
Magyar le-a cerut firmelor și cetățenilor să își reducă folosirea energiei electrice în intervalul 17:00–21:00. El a susținut că măsurile trebuie aplicate mai întâi în instituțiile statului, în marile companii și în uzinele industriale, înainte ca populației să îi fie cerute eforturi suplimentare.
Sute de firme și-au reorganizat deja producția și au acceptat reduceri voluntare ale consumului. Dacă siguranța alimentării cu energie o va impune, autoritățile pot introduce reduceri obligatorii și pot ajunge inclusiv la deconectarea marilor consumatori de la rețea.
Companiile industriale importante, printre care producători auto și fabrici de baterii precum Samsung SDI, au primit ordin să reducă folosirea electricității cu 10–40% în orele de vârf ale serii. În paralel, circulația trenurilor de marfă este oprită zilnic între orele 17:00 și 22:00, pentru diminuarea presiunii asupra rețelei naționale.
Un decret de urgență a schimbat și ordinea în care este distribuită energia, consumatorii casnici având prioritate în fața industriei grele. Tramvaiele și metrourile din Budapesta circulă cu viteză redusă, iar folosirea apei pentru elemente decorative sau pentru spălarea suprafețelor exterioare a fost interzisă.
Economiile realizate au redus, pentru moment, presiunea asupra centralei nucleare Paks, care nu mai trebuie oprită complet. Prognozele indică posibile precipitații spre sfârșitul săptămânii, însă cantitatea și distribuția acestora rămân incerte.
Slovacia ajută Ungaria cu energie
Reactoarele nucleare din Slovacia funcționează normal datorită sistemelor alternative de răcire, însă producția hidroenergetică a scăzut puternic. La hidrocentrala Gabčíkovo, a doua ca mărime de pe Dunăre, mai funcționează doar una dintre cele opt turbine.
Guvernul slovac a oferit oficial sprijin energetic Ungariei, pentru a ajuta țara vecină să treacă peste perioada critică. Ajutorul vine în condițiile în care și sistemul slovac este afectat de debitul redus al fluviului.
Serbia formează o celulă de criză
În Serbia, rafinăria de la Pančevo riscă să fie oprită din cauza problemelor provocate de scăderea Dunării. Președintele Aleksandar Vučić a anunțat că navigația mai este posibilă cu barje încărcate la numai 50% din capacitate, dar traficul s-ar putea opri până la mijlocul săptămânii.
O celulă de criză urmează să se reunească la Belgrad pentru a analiza securitatea aprovizionării cu energie. Vučić a precizat că patru procese importante depind de Dunăre și de disponibilitatea apei și a recunoscut că autoritățile se confruntă cu numeroase probleme.
Președintele sârb și-a exprimat speranța că rafinăria nu va trebui închisă și a spus că autoritățile vor face tot ce pot pentru a evita această situație. El le-a cerut oamenilor să nu se îngrijoreze deocamdată și a afirmat că îi va anunța atunci când va exista un motiv real de îngrijorare.
Principala hidrocentrală a Serbiei, Đerdap 1, cunoscută în România drept Porțile de Fier 1 și administrată în oglindă de cele două țări, funcționează la numai o treime din capacitatea normală. Guvernul pregătește planuri pentru raționalizarea carburanților și măsuri prin care să prevină întreruperile controlate ale energiei electrice.
Reprezentanții rețelei electrice sârbe susțin că alimentarea cu electricitate este stabilă și că situația este mai bună decât în alte state din regiune. Populația a fost însă îndemnată să economisească și să folosească rațional energia, pe fondul valului prelungit de căldură și al nivelului scăzut al Dunării.
Cea mai dificilă perioadă a zilei este seara, după ce panourile solare nu mai produc energie. Operatorii trebuie atunci să mențină echilibrul dintre consum și producție, într-un sistem în care cererea se schimbă de la o oră la alta.
Bulgaria folosește bateriile și reduce iluminatul public
Bulgaria a activat în ultimele 24 de ore măsuri de urgență și de gestionare a consumului. Țara se confruntă cu același debit redus al Dunării, care amenință funcționarea centralei nucleare Kozlodui, dar dispune de o capacitate importantă de stocare a electricității.
Centrala Kozlodui, care are o capacitate de aproximativ 2.000 MW, a intrat într-un regim de monitorizare orară. Dacă nivelul apei va coborî sub pragul de siguranță necesar răcirii, ambele reactoare ar putea fi oprite.
Bulgaria folosește la capacitate maximă peste 3.300 MWh de sisteme active de stocare în baterii. Energia mai ieftină este acumulată în timpul prânzului și trimisă în rețea seara, când consumul crește, iar această strategie ajută la limitarea variațiilor de preț.
O parte din energia stocată este exportată în regim de urgență către România și Grecia. În același timp, Sofia a introdus limitări tehnice temporare pentru exporturile care nu sunt incluse în contractele interguvernamentale de urgență.
Navigația comercială grea a fost suspendată pe sectorul bulgăresc al Dunării, pentru prevenirea accidentelor și a blocării șenalului. O parte dintre mărfuri a fost mutată pe infrastructura rutieră, după oprirea tranzitului navelor cu pescaj mare.
Guvernul bulgar a convenit cu marile companii industriale reducerea voluntară a producției între orele 18:00 și 22:00. Firmele care participă la program ar urma să primească despăgubiri financiare directe.
În orașele Ruse, Vidin și Lom, autoritățile locale au început programe-pilot prin care iluminatul stradal este redus cu 30% pe timpul nopții. Măsura urmărește conservarea energiei în rețelele regionale afectate de oprirea microhidrocentralelor locale.
Republica Moldova cere reducerea consumului
Republica Moldova nu este un stat riveran important, dar resimte efectele crizei din cauza dependenței de rețelele energetice regionale. Ministerul Energiei de la Chișinău le-a cerut cetățenilor să reducă voluntar consumul în orele de vârf.
Autoritățile moldovene avertizează că deficitul de energie provocat de situația Dunării poate duce la creșteri puternice ale prețurilor pe piețele spot. Apelul urmărește reducerea costurilor și limitarea presiunii asupra sistemului energetic regional.