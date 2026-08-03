Situație de criză în Serbia. Dunărea a atins azi cel mai mic nivel din istoria măsurătorilor. Se prefigurează restricții

Publicat 3 aug. 2026, 10:57 Actualizat 3 aug. 2026, 10:58

Alertă în Serbia, după ce Dunărea a atins, luni, cel mai mic nivel înregistrat vreodată, depășind un record vechi de peste un secol. Ministerul de resort a făcut deja apel la utilizarea rațională a energiei și apei, iar impunerea unor restricții de consum pare inevitabilă.

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