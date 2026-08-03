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Situație de criză în Serbia. Dunărea a atins azi cel mai mic nivel din istoria măsurătorilor. Se prefigurează restricții

Imagini de pe sectorul sârbesc al Dunării

Imagini de pe sectorul sârbesc al Dunării

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 aug. 2026, 10:57
Actualizat3 aug. 2026, 10:58

Alertă în Serbia, după ce Dunărea a atins, luni, cel mai mic nivel înregistrat vreodată, depășind un record vechi de peste un secol. Ministerul de resort a făcut deja apel la utilizarea rațională a energiei și apei, iar impunerea unor restricții de consum pare inevitabilă.

Fluviul a scăzut cu 9 metri față de nivelul maxim istoric

Hidrologii sârbi arată că Dunărea se află într-un declin continuu încă din luna mai, iar în iulie a atins cele mai mici cote din ultimul secol. Nivelul maxim istoric al fluviului a fost de 850 cm, ceea ce înseamnă că Dunărea este acum cu 9 metri mai joasă, potrivit cotidianulu Vreme

Apel la folosirea rațională a energiei electrice

Ministra Energiei din Serbia, Dubravka Đedović Handanović, a cerut populației să folosească energia electrică „rational și să economisească ori de câte ori este posibil”.

Hidrologii sârbi au avertizat că situația este „foarte nefavorabilă” în toată țara și că în august ar putea apărea restricții de apă în mai multe regiuni.ver: energie, navigație, ecosisteme afectate.

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