Cel puțin trei morți într-un atac armat la un restaurant din Idaho, SUA. Suspectul a fost găsit mort

Cel puțin trei persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite într-un atac armat produs sâmbătă după-amiază la un restaurant de tip fast-food In-N-Out din orașul Twin Falls, Idaho.
Autoritățile locale au transmis că presupusul autor al atacului a fost găsit mort în apropierea locului incidentului. Toate ordinele de adăpostire emise pentru populație au fost ulterior ridicate.
„Credem că amenințarea la adresa comunității a trecut”, a declarat șeful Poliției din Twin Falls, Matthew Hicks, în fața jurnaliștilor, potrivit CNN.
Atacatorul, găsit mort. Poliția a ridicat alertele pentru populație
Atacul s-a produs într-un restaurant In-N-Out deschis în urmă cu doar o săptămână, care devenise rapid una dintre cele mai aglomerate locații din oraș. Imagini distribuite pe rețelele de socializare surprind clienți și angajați fugind spre parcare, în timp ce în interior se aud mai multe focuri de armă.
Purtătorul de cuvânt al orașului Twin Falls, Josh Palmer, a precizat că anchetatorii încearcă să stabilească identitatea suspectului și motivul atacului.
„Suspectul se afla în apropiere, la fața locului, iar noi lucrăm pentru a-i stabili identitatea și motivația din spatele acestui act”, a declarat Palmer.
Autoritățile verifică dacă au existat complici
În primele ore de după incident, autoritățile au analizat posibilitatea implicării a doi atacatori. Ulterior, acestea au transmis că informațiile preliminare indică existența unui singur atacator, însă verificările continuă pentru a afla dacă alte persoane au avut vreo legătură cu incidentul.
Presa locală și rețelele de socializare au vehiculat inclusiv informații privind presupusa origine croată a atacatorului, însă aceste date nu au fost confirmate oficial. Autoritățile au cerut populației să evite distribuirea informațiilor neverificate.
Poliția avertizează asupra informațiilor neverificate
„Vedem multe informații eronate pe rețelele de socializare, așa că îi îndemn pe oameni să urmărească doar informațiile oficiale”, a transmis Josh Palmer.
Atacul a avut loc într-una dintre cele mai frecventate zone comerciale din Twin Falls, cu hoteluri, restaurante și magazine vizitate de localnici și turiști. În timpul intervenției, poliția a închis mai multe drumuri din zonă.
Senatorul republican din Idaho Mike Crapo a mulțumit echipelor de intervenție pentru reacția rapidă și și-a exprimat solidaritatea cu victimele și familiile acestora.
Incidentul se adaugă seriei de atacuri armate produse în ultimele luni în Statele Unite, inclusiv în spații publice, la festivaluri, parade, lăcașuri de cult și evenimente comunitare.