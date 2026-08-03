Pilotul unui avion, speriat de un OZN apărut lângă aeronavă, la aterizarea pe pista aeroportului

Un pilot al unei curse comerciale care se pregătea să aterizeze pe aeroportul Gatwick din Londra a raportat că a observat un obiect suspect, descris drept o „farfurie zburătoare”, trecând la doar câteva zeci de metri de avion.
Pilotul a semnalat o întâlnire alarmantă cu un presupus obiect zburător neidentificat, posibil o dronă, în timp ce avionul cobora pentru aterizare pe aeroportul Gatwick, din Marea Britanie.
Obiectul misterios, la 30-90 de metri de aripa avionului
Incidentul a avut loc în aprilie și a fost analizat de UK Airprox Board, organismul britanic care investighează situațiile de risc dintre aeronave. Potrivit raportului, echipajul unui Airbus A319 a văzut obiectul în timpul coborârii, într-un viraj la stânga.
„Pilotul A319 a raportat că, în timp ce cobora și vira la stânga, a observat un obiect în formă de disc sau de «farfurie zburătoare», suspectat a fi o dronă, care zbura foarte aproape, din direcția opusă, la aceeași altitudine, pe lângă aripa dreaptă”, arată documentul.
Obiectul s-ar fi aflat la aproximativ 100-300 de picioare de aripa avionului, echivalentul a circa 30-90 de metri. Pilotul a precizat că obiectul avea formă de disc și prezenta marcaje mai închise la culoare pe margine. Deși avionul nu a avut nevoie de o manevră de evitare, anchetatorii au stabilit că nivelul de siguranță al zborului a fost redus, potrivit mirror.co.uk.
O dronă a trecut foarte aproape și de un avion care ateriza la Heathrow
Un alt incident, produs în aceeași lună în apropierea aeroportului Heathrow, a implicat un Airbus A321. Echipajul a observat o dronă trecând extrem de aproape de partea stângă a aeronavei, la o distanță care le-a permis piloților să distingă forma, culoarea și elicele aparatului.
„Consiliul a considerat că hazardul a jucat un rol major în incident și/sau că a existat un risc clar de coliziune”, au concluzionat experții Airprox în acest caz.
Rapoartele vin pe fondul îngrijorărilor privind dronele aflate în apropierea aeroporturilor britanice, după mai multe incidente care au perturbat traficul aerian în ultimii ani.
Incident separat în Marea Nordului: un obiect neidentificat nu a apărut pe radar
Într-un alt caz relatat de presa britanică, doi piloți ai Royal Air Force au declarat că au observat un obiect neidentificat la aproximativ 4.900 de metri altitudine, deasupra Mării Nordului, în largul coastelor Norfolk.
Unul dintre piloții aflați într-un avion-cisternă Voyager ar fi fost nevoit să se aplece după ce obiectul a trecut la numai 30-45 de metri de aeronavă. Aparatul a fost văzut și de pilotul unui avion de vânătoare Typhoon care îl escorta, însă nu a apărut pe sistemele radar.