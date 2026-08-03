Pilotul unui avion, speriat de un OZN apărut lângă aeronavă, la aterizarea pe pista aeroportului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 09:23

Un pilot al unei curse comerciale care se pregătea să aterizeze pe aeroportul Gatwick din Londra a raportat că a observat un obiect suspect, descris drept o „farfurie zburătoare”, trecând la doar câteva zeci de metri de avion.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre pilotavionfarfurie zburătoareozn