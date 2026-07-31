Percheziții de amploare într-un dosar de furt de lemne. Trei angajați silvici din Brașov au fost reținuți, iar 14 persoane au fost duse la audieri

Anchetă de amploare în județul Brașov, unde polițiștii au desfășurat mai multe percheziții într-un dosar ce vizează presupuse infracțiuni din domeniul silvic. Trei angajați ai unui ocol silvic au fost reținuți, iar alte 14 persoane au fost conduse la audieri, în urma acțiunilor coordonate de procurori.
Descinderi la locuințe și la sediul unui ocol silvic
Polițiștii Serviciului de Ordine Publică Brașov - Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au pus în aplicare, în perioada 28-30 iulie, zece mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.
Ancheta vizează mai multe infracțiuni grave, printre care tăiere fără drept de arbori, furt de material lemnos, delapidare, fals informatic, modificarea ilegală a datelor din sistemul informatic integrat pentru păduri, înșelăciune și abuz în serviciu.
Perchezițiile au avut loc atât la domiciliile unor persoane fizice și juridice, cât și la sediul unui ocol silvic din județul Brașov.
Material lemnos și motofierăstraie, ridicate de anchetatori
În timpul descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă.
Printre acestea se numără cantități importante de material lemnos provenind din diferite specii de arbori, dar și mai multe motofierăstraie despre care există suspiciuni că ar fi fost utilizate în activitățile investigate.
Toate bunurile au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor și administrarea probelor în dosar.
14 persoane au fost audiate de polițiști
În urma acțiunii desfășurate de polițiști, 14 persoane au fost conduse la sediul Poliției pentru audieri.
După analizarea probelor strânse până în acest moment, anchetatorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei bărbați, cu vârste cuprinse între 32 și 41 de ani, care ocupau funcții în cadrul sistemului silvic.
Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.
Cei trei angajați silvici vor fi prezentați procurorului de caz, care va analiza materialul probator și va decide dacă se impune luarea unor măsuri preventive suplimentare.
Ancheta este în plină desfășurare, iar polițiștii continuă verificările pentru a stabili întreaga activitate infracțională, precum și eventualele prejudicii produse prin exploatarea ilegală a fondului forestier.