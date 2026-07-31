Percheziții de amploare într-un dosar de furt de lemne. Trei angajați silvici din Brașov au fost reținuți, iar 14 persoane au fost duse la audieri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 11:29

Anchetă de amploare în județul Brașov, unde polițiștii au desfășurat mai multe percheziții într-un dosar ce vizează presupuse infracțiuni din domeniul silvic. Trei angajați ai unui ocol silvic au fost reținuți, iar alte 14 persoane au fost conduse la audieri, în urma acțiunilor coordonate de procurori.

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